Tony Gutierrez/AP

NUEVA YORK (AP) — Chuck Norris no estuvo presente en el asalto fatal de la semana pasada al Capitolio estadounidense, afirma el manager del actor de “Walker, Texas Ranger”.

Una foto de un hombre parecido a Norris aparentemente con un miembro del motín comenzó a ser tendencia en internet. "Este no es Chuck Norris”, dijo el manager del actor, Erik Kritzer, el martes a The Associated Press.