LONDRES (AP) — La ciudad de Londres honró finalmente a la difunta princesa Diana el miércoles con una placa azul en el lugar donde residió durante los dos años anteriores a su casamiento con el príncipe Carlos.

Para Diana, el apartamento en 60 Coleherne Court fue el inicio de una nueva aventura. Al mudarse a la capital tras cumplir los 18 años, compartió el apartamento con varias amistades de 1971 a 1981. Fue allí que conoció a Carlos y comenzó su noviazgo.

Una de sus compañeras de residencia de entonces, Virginia Clarke, develó la placa colocada por English Heritage (patrimonio inglés) en la ceremonia del miércoles.

“Fueron días felices para todas, el departamento siempre estuvo lleno de risas”, dijo. “Diana se fue para beneficiar a tanta gente. Es maravilloso que se recuerde su legado de esta manera”.

Según la biografía de Andrew Morton, “Diana, In Her Own Words”, publicada en 1992, Diana dijo que sus años en el apartamento fueron “la época más feliz” de su vida.

Diana, quien murió en un accidente de auto en París en 1997, es la exintegrante más conocida de la monarquía que recibe este honor. La postuló la Asamblea de Londres en 2019 después de una campaña en la que pidió a la población que propusiera a mujeres dignas de la placa azul.

La célebre placa redonda se otorga desde hace más de 150 años. Conmemora a las personas que lograron algo importante en sus vidas y residieron en Londres. Hay más de 900 placas en la capital. La de Diana lleva la inscripción “Lady Diana Spencer, luego princesa de Gales, 1961-1997, vivió aquí 1979-1981”.