Law announces third quarter honor roll
The following students were named to the third quarter honor roll at Jonathan Law High School.
High Honors
Grade 9 — Grace Baird, Benjamin Britto, Brendan Buchner, Aislinn Burns, Samantha Burns, Angus Cheng, Kyle Chy, Liam Fedigan, Skylar Johnson, Christopher Lambiase, Christian Mason, Rishabh Nair, Amanda Regina, Elizabeth Roos, Aidan Ryan, Elizabeth Ryan, Shruti Simhadri, Matthew Simon, Ryan Treat, Ella Tutlis.
Grade 10 — Thomas Bretthauer, Eva Carroll, Jazmyn Casiano, Angela Chu, Diya Daruka, Lauren Davis, Kyle Elam, Katherine Froelick, Berat Genc, Joseph Glorioso, Grace Kantor, Aidan King, Nihitha Kothapalli, Eliana Markowitz, Sophie Maselli, Mariyah Reid, Andrew Rosato, Julien Roy, Maia Schwing, Sydney Simpson, Moira Staples, John Vaccino, Jenna Wasserman.
Grade 11 — Vanessa Balin, Hunter Boyd, Samantha Boyle, Andriana Bruno, Colin Buchner, Catherine Burns, Meghana Cheela, Mia Creane, Matthew DeLucia, Amir Elhelw, Noah Forsythe, Olivia Franzman, Midori Hughes, Madison Jolley, Marinez Jose, Sreya Mandalika, Katherine Mao, Luke Morris, Christopher Pinto, Edward Platonov, Umnia Rahman, Hannah Rascoll, Bridget Shea, Anish Sikhinam, Noah Tutlis, Rachna Vipparla, Charles Wang, Jordyn Wirth, Brian Zirkel.
Grade 12 — Brian Burris, Sandra Chalghin, Amanda Kandrach, Michael Loschiavo, Rohin Manohar, Rune McCallum, Jean-Luc Montaudy, Kathleen Mulhall, Zoe O’Neil, Madeline Papcun, Samantha Papcun, Arunika Shee, Elaine Smith, Mayurapriyan Somalinga, Morgan Taylor, Eden vanWaveren.
First Honors
Grade 9 — Jack Aliberti, Ella Altieri, Christian Andriolas, Olivia Augustine, Demiana Boutros, Faith Bravo, Devin Calvin, Olivia Coddington, Kaylee DeGennaro, Jingyu Dong, Caroline Doyle, Annalysa Ellis, Danielle Freitas, Siddharth Gautham, Alyssa Greggis, Luke Karas, Abdul Khan, Marisa Laviano, Sabrina Lawless, Sarah McKay, Nolan McKenna-Hansen, Matthew McKlosky, John Neider, Emily Nobles, Kimberly Padilla, Sophie Penkacik, Cole Pleimann, Syed Rahman, Macie Rascoll, Jackson Ritchie, Madison Ritchie, Eira Rodriguez, Maya Rosado, Frank Rotonto, Nicolina Salanto, Laura Sansur, Quinn Sclafani, Jack Sellman, Katie Servas, Dylan Soule, Jacob Swenning, Emma Vaccino, Briana Vargas.
Grade 10 — Beckett Agria, Amaan Akhtar, Dylan Benedetti, Kari Boyle, Katy Brewer, Jessica Browning, Skylar Cascante, Eleanor Clay, Aizea Costa, Katie Craft, Melanie Filippone, Anthony Fino, Gabrielle Fino, Avery Frank, Ariana Gonez, Shelby Green, Abhinav Hazarika, Luke Henricksen, Md Hossain, Lindsay Konlian, Hamia Mirza, Yasser Modagmesh, Emma Nelly, Mackensie Ott, Sarah Patel, Mackenzie Powers, Molly Reed, Aurora Rutkowski, Aanya Saxena, Makenna Sharpe, Kailey Smith, Rachel Sulkis, Michaela Sullivan, Alejandra Sweedler, Gina Thompson, Marissa Turner, Jackson Warters, Sadie Willett, Olivia Zammiello.
Grade 11 — Leila Alvarez, Ava Asmussen, Brandon Bartholomew, Bridget Bennett, Sarah Brennan, Alexis Broderick, Mckenzie Broderick, Stephanie Caron, Mia Cerrato, Anthony Correia, Britney Delgado, Sara Desing, Amanda Dew, Anthony DiFederico, Brooke Dillman, Laura Ellison, Jake Faller, Stefanie Feher, Justin Goglia, Trevor Goodwin, Brian Green, Steven Griffin, Sreeya Gudlavalleti, Jenna Hanson, Ethan Harrigan, Athena Homorodean, John Hudson, Nikita Jaisiree, Ella Jambor, Logan Kahle, Amna Khan, Phethsamai Kingkittisack, Jordyn Konlian, Connor Larson, John Lippard, Jennifer Liu, Mark Lombardi, James Marino, Harrison Martin;
Also, Alyssa Mathieson, Alaina McCarvill, Rachel Mckay, Samiksha Mehta, Anthony Mendes, Joseph Merly, Joseph Mester, Tanya Moshirzadeh, Ash-lee Mugford, Stephanie-Jo Mugford, Alexis Neider, Michael Nunno, Riley Ocasio, Shakiah Perry, Sofia Pignataro, Luke Pleimann, Morgan Primavera, Elma Radoncic, Isabella Renz, Juliana Restrepo, Alexis Rios, Rani Roderick, Ashley Rodriguez, Hans Saludar, Angelus Santiago, Julia Satterlee, Addison Schwing, Adarsh Senthilnathan, Sanskar Shah, Hennessey Shane, Joseph Soto, Tanner Swanson, Isabella Torres, Alexis Voytek, Vaughn Weston, Tyanna Xavier.
Grade 12 — Marly Ackley, Tasbita Ahmed, Ruhail Akhtar, Julia Azevedo, Lillian Baldieri, Justin Bendlak, Calvin Boyd, Brandon Burris, Caroline Chesson, Jacob Ciolkosz, Brynn Costello, Hailey Cupole, Daniel Dormez, Miriam Dupree, Mackenzie Evans, Matthew Germanese, Natalie Gordon, Jiries Hanania, Simon Keating, Anton Kot, Allison Kross, Justin LaBanca, Matthew Lacadie, Samantha Lambiase, Katie Linn, Brendan Liu, Meghan Loftus, Makayla Mai, Amanda Mainieri, Nicole Manley, Richard McGrath, Aaron McKay, Isabella Millican, Faith Mills, Laxman Mohanarajan, Amelia Mower, Eryn Mower, Hannah Penkacik, Jay Rajani, Theresa Rosato, Bruno Sequera, Nicholas Shugrue, Justice Smith, Skylar Sosa, Kylee Troy, Ariana Urena, Jonathan Vitale.
Second Honors
Grade 9 — Giuliana Aguilar, Arlene Banavong, Hamza Bhutta, Danae Billups, Antoinette Bravo, Demi Carrapico, Shane Cepalia, Connor Chirico, Ashley Coretti, Jared DeGennaro, Dominic DiFederico, Lylah Eckert, Awf Faisal, Ryan Fortunato, Amber Grunow, Katelee Guzzi, Malaki Hart, Jovanni Hernandez, Paige Jolley, Hanna Keating, Jeanero King, Kalli Kinsman, Ava Korkmaz, Kayla Lembo, Truman Martin, Sofia Mazzella, Miranda Meyer, Lion Muslija, Valerie Nunez, Ethan Ott, Het Patel, Angela Plotkin, Kayden Prevost, Deven Rivera, Benjamin Rossi, Samantha Rzepko, Louis Sabo, Angelica Sanders, Melissa Santos, Lia Schulte, Oren Sedelmaier, Avery Tinnes, Elly vanWaveren.
Grade 10 — Omar Alzubi, Dominic Baldino, Hailey Boyle, Tiffany Browning, Marilyn Carucci, Michael Cosmas, Jayden Cruz, Alexa Darak, Ryan DiMuro, Lex Edwards, Christopher Engel, Avery Fitzgerald, Daniel Folloni, Allison Gachi, Amber Gulyban, Luke Iaffaldano, Noor Kaisar, Madison Lusignan, Morgan McCarthy, Kian McEnerney, Andreas Menegatos, Emily Merenda, Kinsee Mezes, Dianne Montes, Aiden Morrissey, Katherine Mullaney, Kalista O'Connor, Victoria Phillips, Lucia Pino, Lucas Piselli, Hannah Pogemiller, Hailey Ratta, Brianna Safyre, Katie Stockmal, Colin Swanson, Lucas Texidor, Sarah Thomas, Mason Turner, Jaden Wywoda, Travis Zeidler.
Grade 11 — Alexis Agyemang, Jenna Bagdasarian, Catherine Bedell, Emily Berard, Hanna Broderick, Madison David, Spencer Deer, JanAnthony Domantay, Taylor Firla, Ethan Florio, Hunter Fonck, Brianna Fraccola, Emily Genova, Keyshon Giles, Hayley Hedman, Mitchell Hodges, Allyson Hyatt, Jack Iaffaldano, Samuel Johnson, Noah Karas, Braden Konareski, Katelyn Konareski, Kyle Kosh, Justin Lazar, Emma Liscinsky, Cody Malin, Finian McEnerney, Nicholas McLean, Fillipe Mourao, Sarah Paulus, Dominick Pirulli, Gillian Rees, Catherine Rivera, Jay Sanders, Greta Valvo, Dylan Varga, Naheim Washington, Dillon White, Christopher Wootton.
Grade 12 — Vincent Alves, Michael Becker, Erik Borgersen, John Brannigan, Zachary Chesson, John Chizmazia, Donabelle Cortez, Connor DiMuro, Jacob Downs, Vincent Eairheart, Noah Feher, Josel-Marco Galendez, Thomas Genova, Rayshon Jacobs, Katrina Jakab, Daisy Kelly, Sadik Korkmaz, Olivia Kowalski, Victoria Kowalski, Abigail Lonergan, Adam Mandolfo, Nia Mayo, Simon McDonald, Kaitlyn McNellis, Zachary Merchant, Michael Merritt, Leah Milewski, Nyamdemberel Munkhbat, Haleigh Neely, Thomas Nelson, Timothy Padilla, Ryan Patterson, Angelena Plona, Shanna Ramos, Megan Ruzbarsky, Thea Ryan, Tyler Simon, Walker Stebbins, Christopher Willey.