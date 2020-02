Law announces second marking period honor roll

The following students were named to the second marking period honor roll at Jonathan Law High School:

High honors

Grade 9 — Grace Baird, Antoinette Bravo, Brendan Buchner, Aislinn Burns, Samantha Burns, Angus Cheng, Kyle Chy, Liam Fedigan, Stephen Firmender, Matthew Galligan, Hediyeh Ghazagh, Skylar Johnson, Rishabh Nair, Amanda Regina, Elizabeth Roos, Elizabeth Ryan, Matthew Simon.

Grade 10 — Eva Carroll, Jazmyn Casiano, Angela Chu, Diya Daruka, Lauren Davis, Katherine Froelick, Joseph Glorioso, Nihitha Kothapalli, Eliana Markowitz, Sophie Maselli, Kian McEnerney, Mackensie Ott, Maia Schwing, Sydney Simpson, Moira Staples, John Vaccino.

Grade 11 — Vanessa Balin, Alexis Broderick, Andriana Bruno, Colin Buchner, Catherine Burns, Meghana Cheela, Amir Elhelw, Olivia Franzman, Sreeya Gudlavalleti, Midori Hughes, Madison Jolley, Marinez Jose, Connor Larson, Easton Malin, Sreya Mandalika, Katherine Mao, Ash-lee Mugford, Anish Sikhinam, Charles Wang, Brian Zirkel.

Grade 12 — Justin Bendlak, Rohin Manohar, Jean-Luc Montaudy, Zoe O'Neil, Madeline Papcun, Samantha Papcun, Morgan Taylor, Eden van Waveren.

First honors

Grade 9 — Jack Aliberti, Ella Altieri, Christian Andriolas, Olivia Augustine, Arlene Banavong, Michaela Bergami, Demiana Boutros, Benjamin Britto, Devin Calvin, Ravi Raj Cherukuri, Olivia Coddington, Kaylee DeGennaro, Jingyu Dong, Caroline Doyle, Lylah Eckert, Annalysa Ellis, Siddharth Gautham, Alyssa Greggis, Luke Karas, Abdul Khan, Christopher Lambiase, Kayla Lembo, Christian Mason, Matthew McKlosky, Emily Nobles, Kimberly Padilla, Het Patel, Sophie Penkacik, Sana Quadri, Macie Rascoll, Jackson Ritchie, Eira Rodriguez, Maya Rosado, Aidan Ryan, Laura Sansur, Quinn Sclafani, Jack Sellman, Shruti Simhadri, Dylan Soule, Ryan Treat, Ella Tutlis, Emma Vaccino, Briana Vargas.

Grade 10 — Beckett Agria, Kari Boyle, Thomas Bretthauer, Jessica Browning, Eleanor Clay, Aizea Costa, Kyle Elam, Melanie Filippone, Gabrielle Fino, Avery Frank, Shelby Green, Amber Gulyban, Abhinav Hazarika, Grace Kantor, Aidan King, Lindsay Konlian, Hamia Mirza, Yasser Modagmesh, Katherine Mullaney, Emma Nelly, Sarah Patel, Lucas Piselli, Mackenzie Powers, Mariyah Reid, Andrew Rosato, Julien Roy, Aurora Rutkowski, Kailey Smith, Rachel Sulkis, Michaela Sullivan, Sarah Thomas, Marissa Turner, Jackson Warters, Jenna Wasserman, Sadie Willett, Jaden Wywoda.

Grade 11 — Ava Asmussen, Brandon Bartholomew, Hunter Boyd, Samantha Boyle, Mckenzie Broderick, Stephanie Caron, Mia Cerrato, Britney Delgado, Matthew DeLucia, Anthony DiFederico, Laura Ellison, Jake Faller, Stefanie Feher, Noah Forsythe, Trevor Goodwin, Jenna Hanson, Ethan Harrigan, Athena Homorodean, John Hudson, Nikita Jaisiree, Logan Kahle, Phethsamai Kingkittisack, Braden Konareski, Justin Lazar;

Also, Mark Lombardi, James Marino, Alaina McCarvill, Rachel Mckay, Samiksha Mehta, Joseph Merly, Joseph Mester Jr, Luke Morris, Stephanie-Jo Mugford, Alexis Neider, Shakiah Perry, Edward Platonov, Luke Pleimann, Morgan Primavera, Elma Radoncic, Umnia Rahman, Hannah Rascoll, Juliana Restrepo, Alexis Rios, Rani Roderick, Angelus Santiago, Julia Satterlee, Addison Schwing, Sanskar Shah, Hennessey Shane, Bridget Shea, Tanner Swanson, Noah Tutlis, Rachna Vipparla, Alexis Voytek.

Grade 12 — Marly Ackley, Tasbita Ahmed, Julia Azevedo, Lillian Baldieri, Giulia Balloni, Erik Borgersen, Brandon Burris, Brian Burris, Sandra Chalghin, Caroline Chesson, Brynn Costello, Hailey Cupole, Connor DiMuro, Jacob Downs, Miriam Dupree, Vincent Eairheart, Mackenzie Evans, Matthew Germanese, Natalie Gordon, Jiries Hanania, Amanda Kandrach, Simon Keating, Daisy Kelly, Olivia Kowalski, Victoria Kowalski, Allison Kross, Justin LaBanca, Matthew Lacadie, Samantha Lambiase, Katie Linn, Meghan Loftus, Michael Loschiavo, Makayla Mai, Amanda Mainieri, Adam Mandolfo, Nicole Manley, Nia Mayo, Rune McCallum, Aaron McKay, Faith Mills, Laxman Mohanarajan, Amelia Mower, Eryn Mower, Riley Pastir, Ryan Patterson, Hannah Penkacik, Theresa Rosato, Megan Ruzbarsky, Bruno Sequera, Arunika Shee, Nicholas Shugrue, Elaine Smith, Mayurapriyan Somalinga, Skylar Sosa, Walker Stebbins.

Second honors

Grade 9 — Jake Ackley, Hamza Bhutta, James Carney, Connor Chirico, Ashley Coretti, Robert Dabrowski, Jared DeGennaro, Dominic DiFederico, Awf Faisal, Ryan Fortunato, Julia Fraga, Giselle Goldbach, Amber Grunow, Matthew Hagerty, Malaki Hart, Jovanni Hernandez, Paige Jolley, Marisa Laviano, Sabrina Lawless, Truman Martin, Sofia Mazzella, Sarah McKay, Nolan McKenna-Hansen, Lion Muslija, John Neider, Bryan Onze, Ethan Ott, Cole Pleimann, Angela Plotkin, Kayden Prevost, Eric Relucio, Madison Ritchie, Deven Rivera, Benjamin Rossi, Louis Sabo, Nicolina Salanto, Angelica Sanders, Gabriel Santiago, Melissa Santos, Lia Schulte, Katie Servas, Jacob Swenning, Elly van Waveren.

Grade 10 — Amaan Akhtar, Nick Alexopoulos, Omar Alzubi, Vanessa Amaro, Dominic Baldino, Katy Brewer, Tiffany Browning, Marilyn Carucci, Skylar Cascante, Michael Cosmas, Katie Craft, Joseph Dalby, Alexa Darak, Ryan DiMuro, Dylan Dressel, Anthony Fino, Allison Gachi, Berat Genc, Courtney Hanson, Luke Henricksen, Md Hossain, Luke Iaffaldano, Amruthavarshini Jayapragasam, Jaela Johnson, Noor Kaisar, Fiona Laskaj, Madison Lusignan, Daniel Maxwell, Morgan McCarthy, Andreas Menegatos, Emily Merenda, Colin Myers, Kasey Nastu, Kalista O'Connor, Lucia Pino, Hannah Pogemiller, Molly Reed, Joseph Rogers, Emma Savoie, Aanya Saxena, Makenna Sharpe, Gina Thompson, Mason Turner, David Wilson, Olivia Zammiello.

Grade 11 — Alexis Agyemang, Jack Arsenault, Emily Berard, Sarah Brennan, Lexia Burton, Sevval Cinar, Jonathan Contaxis, Mia Creane, Louisse Dacuycuy, Spencer Deer, Sara Desing, Amanda Dew, Jan Anthony Domantay, Brian Felag, Hunter Fonck, Emily Genova, Justin Goglia, Brian Green, Hayley Hedman, Deyrdre Hereford, Allyson Hyatt, Jack Iaffaldano, Ella Jambor, Samuel Johnson, Amna Khan, Katelyn Konareski, Jordyn Konlian, Ashley Leparik, Jennifer Liu, Madilyn Lula, Harrison Martin, Finian McEnerney, Nicholas McLean, Anthony Mendes, Tanya Moshirzadeh, Molly Murray, Sarah Paulus, Michael Pedersen, Sofia Pignataro, Isabella Renz, Ashley Rodriguez, Hans Saludar, Adarsh Senthilnathan, Joseph Soto, Isabella Torres, Katherine Toth, Greta Valvo, Maximilian Warner, Tyanna Xavier.

Grade 12 — Ruhail Akhtar, Ulas Altin, Vincent Alves, Kareem Alzubi, Jacob Annuzzi, Michael Becker, Julia Bolcer, Kevin Bretthauer, John Chizmazia, Jacob Ciolkosz, Donabelle Cortez, Alexander DeLorio, Felicia Fanning, Noah Feher, Thomas Genova, Jillian Hall, Briana Hernandez, Katrina Jakab, Bridget Kinross, Brendan Liu, Abigail Lonergan, Simon McDonald, Kaitlyn McNellis, Zachary Merchant, Isabella Millican, Emily Morey, Kathleen Mulhall, Nyamdemberel Munkhbat, Brooke Nabors, Finnegan O'Reilly, Brett Pisani, Angelena Plona, Jay Rajani, Thea Ryan, Kendal Stryker, Kylee Troy, Jonathan Vitale, Christopher Willey, Cole Zamora.