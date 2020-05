Líder de Chechenia trasportado a Moscú por coronavirus

En esta foto del 9 de mayo del 2020, el líder regional de Chechenia Ramzan Kadyrov habla con la prensa al presentar nuevas ambulancias en Grosni, la capital. Kadyrov fue transportado a un hospital de Moscú con posibles síntomas de COVID-19, dijo la prensa rusa el viernes, 22 de mayo del 2020. (AP Foto/Musa Sadulayev)

MOSCÚ (AP) — El autoritario gobernante de la región rusa de Chechenia, Ramzan Kadyrov, fue transportado a un hospital de Moscú con posibles síntomas de COVID-19.

“Ramzan Kadyrov fue llevado a Moscú por sospechas de coronavirus. Está siendo monitoreado por los médicos", le dijo a la agencia Tass una fuente no identificada en la comunidad médica de Moscú, que añadió que la condición de Kadyrov es "estable".

La enfermedad de Kadyrov no ha sido confirmada oficialmente. En comentarios a Tass el jueves, su asistente Akhmed Dudayev ni confirmó ni negó los reportes, limitándose a decir que Kadyrov "está controlando personalmente la situación (del coronavirus en la región) y tomando todas las medidas necesarias. La oficina de prensa de Kadyrov no respondió a pedidos de comentario de la Associated Press.

Kadyrov, de 43 años, ha gobernado la región musulmana de Chechenia con mano de hierro desde el 2007. El Kremlin le ha encargado mantener estable la región del Cáucaso norte luego de dos guerras devastadoras entre Rusia y fuerzas separatistas.

Grupos internacionales de derechos humanos han acusado a las temidas fuerzas de seguridad de Kadyrov de ejecuciones extrajudiciales, torturas y secuestro de disidentes. La región continua envuelta en secreto, con la gente temerosa de hablar públicamente sobre cualquier acontecimiento controversial.

Chechenia ha reportado hasta ahora 1.000 casos confirmados y 11 muertes por coronavirus entre su población de 11 millones.