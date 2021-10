Una niña nacida durante el viaje de su madre de Camerún a Europa debe quedar registrada en España para impedir que se la declare apátrida y garantizar sus plenos derechos bajo la ley española, según el fallo de un juez.

Según documentos de la corte a los que tuvo acceso The Associated Press el miércoles, el nacimiento de la niña el 27 de marzo de 2020 en Orán, Argelia, no fue registrado por las autoridades argelinas.