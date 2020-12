Jonathan Law High School’s first marking period honor roll

Jonathan Law High School

Here are the students who made the high honor roll and received first and second honors at Jonathan Law High School in the first marking period.

High Honors

Grade 9

Giuliana Agria, Taylor Batterton, Ashley Borecki, Jessica Brocksom, Toni Cepalia, Grace Cerrato, Jayson Champ, Isabella Gecaj, Srivarsh Gudlavalleti, Anika Gurjar, Max Lula, Eliot Melgar, Natalie Morrell, Tyler Nethercott, Ikeoluwatomiwa Opayemi, Adil Oryspayev, Rhyza Reyes, Faith Santiago, Moulika Sivalenka, Atiana Tandon, Jonathan Uruchida, Vincent Vocal, Declan Wywoda

Grade 10

Faith Bravo, Benjamin Britto, Aislinn Burns, Samantha Burns, Angus Cheng, Kyle Chy, Stephen Firmender, Gabrielle Frumento, Matthew Galligan, Siddharth Gautham, Hediyeh Ghazagh, Skylar Johnson, Matthew McKlosky, Rishabh Nair, Akhtan Oryspayev, Kimberly Padilla, Elizabeth Ryan, Matthew Simon, Ryan Treat, Ryan Zolty

Grade 11

Kari Boyle, Thomas Bretthauer, Katy Brewer, Eva Carroll, Jazmyn Casiano, Angela Chu, Eleanor Clay, Katie Craft, Diya Daruka, Lauren Davis, Gabrielle Fino, Avery Frank, Katherine Froelick, Joseph Glorioso, Shelby Green, Abhinav Hazarika, Grace Kantor, Lindsay Konlian, Nihitha Kothapalli, Eliana Markowitz, Sophie Maselli, Emma Nelly, Mackensie Ott, Daniel Paredes, Mackenzie Powers, Molly Reed, Julien Roy, Aurora Rutkowski, Maia Schwing, MaKenna Sharpe, Sydney Simpson, Moira Staples, John Vaccino, Jackson Warters, Olivia Zammiello

Grade 12

Vanessa Balin, Brandon Bartholomew, Bridget Bennett, Hunter Boyd, Samantha Boyle, Colin Buchner, Catherine Burns, Meghana Cheela, Anthony Correia, Mia Creane, Britney Delgado, Matthew DeLucia, Sara Desing, Amanda Dew, Amir Elhelw, Justin Goglia, Athena Homorodean, John Hudson, Midori Hughes, Marinez Jose, Connor Larson, Jennifer Liu, Mark Lombardi, Easton Malin, Sreya Mandalika, Katherine Mao, Joseph Merly, Luke Morris, Ash-lee Mugford, Burak Ocak, Riley Ocasio, Sofia Pignataro, Christopher Pinto, Edward Platonov, Gillian Rees, Angelus Santiago, Sanskar Shah, Bridget Shea, Anish Sikhinam, Joseph Soto, Tanner Swanson, Charles Wang, Brian Zirkel

First Honors

Grade 9

Amber Augustine, Alastaire Balin, Daniel Bifield, Robert Black, Alexander Bludevich, Tyson Boehm, Alexis Borecki, Emily Buchino, Edyn Casiano, Jayden Champ, Michael Chesson, Jasper Chu, Samantha Chy, Henilkumar Daslaniya, Mia Delgado, Kasey Dixon, Raymond Dong, Gavin Falcigno, Gianna Gagliardi, Madison Gaillard, Nathan Galicinao, Kaitlyn Goldberg, Hunter Griffin, Gemard Guery, Chloe Haasch, Lana Hanania, Oliver Harrigan, Grace Hess, Olivia Hudak, Layne Jackson, Shaun Johnson, Zoe Johnson, Emily Krauss, Abigail Liscinsky, Emily Lo, William Luxeder, Isabelle Maselli, Danielle Matist, Faith Mayo, Lilliany Mendez, Abigail Miller, Sara Moshirzadeh, Claire Moulton, Kayla Nastasia, Joseph Nelly, Patrick Paules-Harrold, Carly Pelle, Aman Punjabi, Christopher Rickard, Ethan Romulus, Bailey Seaberg, Kiley Sherman, Caden Simpson, Jaxson Smith, Matthew Spector, Annalaxmi Sutram, Bradley Swift, Andrew Velasquez

Grade 10

Jack Aliberti, Ella Altieri, Christian Andriolas, Olivia Augustine, Grace Baird, Arlene Banavong, Aniya Bates, Demiana Boutros, Antoinette Bravo, Brendan Buchner, Connor Chirico, Olivia Coddington, Kaylee DeGennaro, Dominic DiFederico, Jingyu Dong, Caroline Doyle, Lylah Eckert, Liam Fedigan, Danielle Freitas, Alyssa Greggis, Samuel Griffin, Matthew Hagerty, Leonard Ialeggio, Luke Karas, Abdul Khan, Jeanero King, Christopher Lambiase, Marisa Laviano, Sabrina Lawless, Truman Martin, Sofia Mazzella, Sarah McKay, Emily Nobles, Ethan Ott, Cole Pleimann, Maggie Price, Macie Rascoll, Madison Ritchie, Deven Rivera, Elizabeth Roos, Maya Rosado, Benjamin Rossi, Frank Rotonto, Aidan Ryan, Angelica Sanders, Laura Sansur, Lia Schulte, Jack Sellman, Shruti Simhadri, Dylan Soule, Jacob Swenning, Ella Tutlis, Emma Vaccino, Elizabeth Westergard

Grade 11

Beckett Agria, Amaan Akhtar, Omar Alzubi, Vanessa Amaro, Hailey Boyle, Jessica Browning, Tiffany Browning, Aizea Costa, Bailey Dickman, Ryan DiMuro, Kyle Elam, Melanie Filippone, Avery Fitzgerald, Daniel Folloni, Berat Genc, Zakary Hart, Luke Henricksen, Jaela Johnson, Noor Kaisar, Gavin Keating, Aidan King, Madison Lusignan, Kian McEnerney, Emily Merenda, Zachary Moller, Katherine Mullaney, Kalista O'Connor, Sarah Patel, Lucas Pincus-Coyle, Lucia Pino, Lucas Piselli, Mariyah Reid, Connor Richards, Andrew Rosato, Emma Savoie, Rachel Sulkis, Michaela Sullivan, Alejandra Sweedler, Gina Thompson, Marissa Turner, Jenna Wasserman, Jack Wojnarowski, Jaden Wywoda

Grade 12

Alexis Agyemang, Leila Alvarez, Ava Asmussen, Jenna Bagdasarian, Sarah Brennan, Mckenzie Broderick, Andriana Bruno, Lexia Burton, Jack Caldwell, Stephanie Caron, Sevval Cinar, Jonathan Contaxis, Louisse Dacuycuy, Anthony DiFederico, Laura Ellison, Michael Fanara, Stefanie Feher, Brian Felag, Taylor Firla, Hunter Fonck, Noah Forsythe, Olivia Franzman, Emily Genova, Trevor Goodwin, Lucas Greifzu, Steven Griffin, Sreeya Gudlavalleti, Jenna Hanson, Ethan Harrigan, Jack Iaffaldano, Ella Jambor, Madison Jolley, Logan Kahle, Amna Khan, Braden Konareski, Katelyn Konareski, Jordyn Konlian, Justin Lazar, Ashley Leparik, John Lippard, James Marino, Harrison Martin, Alaina McCarvill, Nicholas McLean, Tanya Moshirzadeh, Kahley Nash, Jacob Nastasia, Alexis Neider, Michael Nunno, Jessica Owens, Emily Palacios, Sarah Paulus, Michael Pedersen, Shakiah Perry, Luke Pleimann, Morgan Primavera, Elma Radoncic, Umnia Rahman, Hannah Rascoll, Isabella Renz, Alexis Rios, Catherine Rivera, Rani Roderick, Jay Sanders, Julia Satterlee, Adarsh Senthilnathan, Hennessey Shane, Ashley Shaw, Isabella Torres, Noah Tutlis, Greta Valvo, Dylan Varga, Rachna Vipparla, Alexis Voytek, Naheim Washington, Vaughn Weston, Christopher Wootton, Tyanna Xavier

Second Honors

Grade 9

Jaden Archuleta, Mia Arias, Sarah Bagdasarian, Misbah Bhutta, Jack Bretthauer, Nathan Briggs, Nicholas Coleman, Andrew Crooks, Kendall Crosdale, Abigail DeJonghe, Michael Finney, Cooper Fitzgerald, Chloe Franke, Brian Goglia, Kaylee Hannon, Aidan Hope, Hunter Hoxie, Akshath Kumar, Raagav Kuraganti, Maya Markowitz, Christian Mason, Tanner Matchett, Kylie McCourt, Mekayla Mellers, Alicia Mullenix, Rashelia Munroe, Michael Neider, Matthew Nolan, Callie Ortiz, Juan Pineda, Camryn Primavera, Dana Rhee, Colin Rose, Aaron Ross, Joshua Rossi, Hailey Russo, Talia Salanto, Antonio Salati, Katie Santos, Zachary Sulkis, Aliana Tepetl, Liam Valvo, Marissa Wargo, Kiernan Wilson, Serina Woolsey

Grade 10

Giuliana Aguilar, Gianluca Armellino, Michaela Bergami, Danae Billups, Jeanine Blakeman, Devin Calvin, Abigail Camacho-Salguero, Derek Cascone-Kirkland, Andrew Celentano, Shane Cepalia, Ashley Coretti, Ryan Fortunato, Amber Grunow, Malaki Hart, Gavin Jacaruso, Paige Jolley, Kalli Kinsman, Kayla Lembo, Brandon Leslie, Gabriella Lira, Amelia Mariani, Nolan McKenna-Hansen, John Neider, Sophie Penkacik, Shane Pritchard, Syed Rahman, Eira Rodriguez, Gabriel Santiago, Oren Sedelmaier, Elly vanWaveren

Grade 11

Dominic Baldino, Dimitri Barnes, Michael Cosmas, Alexa Darak, Sebastian Davis, Anthony Fino, Allison Gachi, Cydney Galasso, Amber Gulyban, Sean Hessberger, Luke Iaffaldano, Kinsee Mezes, Yasser Modagmesh, Kasey Nastu, Victoria Paulino, Hannah Pogemiller, Ayesha Rana, Hailey Ratta, Kailey Smith, Katie Stockmal, Hannah Sullivan, Rachel Tierstein, Mason Turner, Amanda Tyimok, Travis Zeidler

Grade 12

Katherine Allen, Katherine Ayala, Nicholas Bedell, Emily Berard, Gina Brienza, Alexis Broderick, Mia Cerrato, William Chiero, Jakub Dabrowski, Madison David, Brooke Dillman, Siobhan Ekeh, Brianna Fraccola, Keyshon Giles, Hayley Hedman, Deyrdre Hereford, Allyson Hyatt, Ryan Irwin, Nikita Jaisiree, Samuel Johnson, Phethsamai Kingkittisack, Kyle Kosh, Madilyn Lula, Alyssa Mathieson, Finian McEnerney, Samiksha Mehta, Anthony Mendes, Fillipe Mourao, Stephanie-Jo Mugford, Molly Murray, Pardhip Nair, Craig Petruccelli, Juliana Restrepo, Addison Schwing, Fatima Sultana, Justin Villafane, Dillon White