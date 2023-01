Jefe de despacho de Casa Blanca, Ron Klain, dejará el puesto

REHOBOTH BEACH, Delaware, EE.UU. (AP) — El jefe de despacho de la Casa Blanca, Ron Klain, que pasó más de dos años como el principal asesor del presidente Joe Biden, se prepara para dejar el puesto en las próximas semanas, según una persona familiarizada con los planes de Klain.

La partida anticipada de Klain sucede poco después que la Casa Blanca y los demócratas tuvieron mejores resultados que los anticipados en las elecciones de noviembre, alentados por una serie de importantes logros legislativos, incluyendo una propuesta de ley de infraestructura bipartita y un extenso paquete climático, de atención médica y tributario que todos los republicanos rechazaron.

El cambio de personal también es inusual para un gobierno que hasta el momento ha tenido pocos reemplazos. Ningún miembro del gabinete de Biden ha dimitido, a diferencia de la Casa Blanca de Donald Trump con frecuentes líos de personal y otras crisis.

La persona familiarizada con los planes de Klain no estaba autorizada para hablar del asunto públicamente y lo hizo bajo condición de anonimato para confirmar el acontecimiento, que primero reportó The New York Times.

La Casa Blanca no regresó llamadas ni respondió correos electrónicos en busca de comentarios sobre la partida anticipada de Klain.

Ahora que los republicanos vuelven a tener mayoría en la Cámara de Representantes, la Casa Blanca se prepara para tener una postura más defensiva. Legisladores republicanos planean varias pesquisas sobre el gobierno de Biden para examinar todo —desde el caótico retiro de Estados Unidos de Afganistán hasta las políticas fronterizas estadounidenses. Los republicanos prometen investigar al hijo del presidente, Hunter Biden.

Klain también se va en un momento en que la Casa Blanca batalla para contener los efectos del hallazgo de documentos clasificados que datan de cuando Biden era vicepresidente, en su casa en Wilmington, Delaware, y en su antiguo instituto en Washington. El secretario de Justicia, Merrick Garland, designó un consejo especial para investigar el asunto.

___

Balsamo y Miller reportaron desde Washington.