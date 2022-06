Japón critica a Rusia por suspender pacto pesquero

TOKIO (AP) — Japón criticó el miércoles el anuncio de Rusia de que suspendería un acuerdo que permite a los japoneses pescar en aguas cercanas a islas disputadas, en momentos en que las relaciones entre ambas naciones se deterioran por la guerra en Ucrania.

El pacto ha estado en vigor desde 1998 y permite que los barcos pesqueros japoneses operen en las inmediaciones de las Islas Kuriles —que se encuentran bajo control ruso y que Japón también reclama— a cambio de pagos de Japón basados en cuotas de pesca y otras condiciones que se negocian cada año.

La suspensión del acuerdo, en aparente respuesta a las sanciones que impuso Japón a Moscú por la invasión a Ucrania, genera preocupación por la seguridad de las embarcaciones pesqueras japonesas en la zona. Antes del pacto, las autoridades rusas llegaron a incautar e incluso a disparar contra los barcos japoneses.

El secretario jefe de gabinete Hirokazu Matsuno dijo que era “lamentable que Rusia anunciara unilateralmente que suspendería la cooperación en este asunto”. Criticó a Moscú por culpar a Japón de no financiar proyectos de desarrollo no relacionados en Sajalín, la isla más grande de Rusia en el Pacífico y que no es parte del territorio que reclama Tokio.

Japón ha destinado fondos para el desarrollo en Sajalín durante varios años como parte de sus esfuerzos para mejorar sus relaciones con Rusia. Matsuno reconoció que Tokio no había realizado su más reciente pago para los proyectos de Sajalín, pero se desconoce de momento si ello estuvo relacionado con las sanciones.

Matsuno señaló que Tokio buscará negociaciones para garantizar las operaciones seguras de las embarcaciones japonesas en virtud del pacto.

“Haremos todo lo posible para proteger la seguridad de la operación pesquera japonesa”, sentenció.

La zona es abundante en pesca de carbonero, caballa de Okhotsk y pulpo.

El pacto de seguridad pesquera es uno de cuatro acuerdos de pesca cerca de aguas disputadas. A principios del año se resolvieron las negociaciones sobre otros dos acuerdos, uno sobre salmón ruso y otro sobre algas, mientras que el cuarto, para decidir las cuotas de pesca en las aguas económicas de cada país, está programado para diciembre.

La disputa territorial ha impedido que las dos naciones firmen un tratado de paz que ponga fin formal a sus hostilidades de la Segunda Guerra Mundial. Rusia ya había suspendido las negociaciones para un tratado de paz con Japón en respuesta a las sanciones.

Por otra parte, el Ministerio de Defensa de Japón dijo el miércoles que cuatro aviones de combate presumiblemente rusos sobrevolaron el Mar de Japón hacia espacio aéreo japonés al oeste de la isla de Hokkaido la noche del martes, lo que obligó a la Fuerza de Autodefensa Aérea de Japón a desplegar sus cazas.

Las aeronaves no violaron el espacio aéreo de Japón, informó la agencia en un comunicado.

Japón se sumó rápidamente a Estados Unidos y a Europa en la imposición de sanciones contra Rusia y en brindar apoyo a Ucrania tras la invasión de Moscú. Japón teme que la crisis envalentone a China en la región.