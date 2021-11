Regis Duvignau/AP

PARÍS (AP) — Las autoridades francesas investigan una violación presuntamente cometida meses atrás en el palacio presidencial del Eliseo, informó la procuraduría el viernes

La oficina del procurador dijo a The Associated Press que la investigación comenzó el 12 de julio, pero no confirmó de inmediato los informes de la prensa francesa de que una integrante de la guardia del palacio acusó a un militar de violarla el 1 de julio.