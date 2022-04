TEGUCIGALPA (AP) — Un juez de Honduras aprobó el viernes la extradición a Estados Unidos del exdirector general de la Policía Nacional, Juan Carlos Bonilla Valladares, acusado por dos delitos ligados al tráfico de drogas y otro por uso de armas de fuego.

El portavoz del Poder Judicial, Melvin Duarte, dijo a The Associated Press que la defensa de Bonilla Valladares no quedó conforme con la decisión y podría presentar una apelación, para lo cual cuenta con tres días.