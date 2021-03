TORONTO (AP) — Un hombre que admitió haber matado a 10 personas atropellándolas con su camioneta en Toronto fue hallado culpable el miércoles, en un caso que centró la atención en un mundo en internet de hombres rencorosos y sexualmente frustrados.

Alek Minassian recibió 10 cargos de homicidio intencional y 16 de intento de homicidio en conexión con el suceso ocurrido el 23 de abril de 2018.

Minassian, de 28 años, confesó a las autoridades que pertenecía a una comunidad en internet de hombres frustrados porque no consiguen tener relaciones sexuales, algunos de los cuales ansían perpetrar ataques contra quienes sí tienen intimidad. Admitió que alquiló la camioneta y la usó para arrollar a peatones en una concurrida calle de un vecindario de Toronto. Perecieron ocho mujeres y dos hombres, de entre 22 y 94 años.

Su abogado argumentó que Minassian no sabía que lo que hacía estaba mal pues sufre de autismo, algo que enojó a los activistas de quienes padecen esa enfermedad. Minassian se había declarado inocente y su abogado había argumentado que no podía ser considerado penalmente responsable.

La jueza Anne Molloy determinó que los abogados no convencieron al tribunal que Minassian no podía ser considerado responsable. Añadió que no cabía duda de que el ataque fue planificado y premeditado y de que él estaba plenamente consciente de lo que hacía.

“El ataque que él cometió contra esas 26 víctimas fue un acto de una mente consciente”, declaró Molloy.

“No importa que él no se arrepienta y que no sienta empatía por las víctimas. La falta de empatía por el sufrimiento de las víctimas, o incluso una incapacidad de sentir empatía sea cual sea la razón, no constituye una defensa”, añadió.

La magistrada señaló que el acusado buscaba y disfrutaba de la fama que le dio el hecho. No lo nombró, sino que se refirió a él como “John Doe” con la esperanza de que su nombre no sea usado más.