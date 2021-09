Haití: Defensor del pueblo exige renuncia del premier Henry

PUERTO PRÍNCIPE (AP) — La Oficina de Protección del Ciudadano de Haití publicó un video el lunes en el que exigió la renuncia del primer ministro Ariel Henry, al que las autoridades intentan interrogar por unas llamadas telefónicas que supuestamente sostuvo con uno de los principales sospechosos del asesinato del presidente Jovenel Moïse.

El abogado Renan Hédouville, quien dirige la oficina, señaló que Henry debería comparecer ante la fiscalía, según se le solicitó, para ayudar a esclarecer el asesinato de Moïse perpetrado el 7 de julio en su domicilio particular. Comentó que la decisión de la oficina de exigir la renuncia del premier era “objetiva y valiente”, y también pidió a la comunidad internacional dejar de apoyar a Henry.

“A todos nos encantaría saber el contenido de esa conversación”, dijo Hédouville sobre las presuntas llamadas entre Henry y Joseph Badio, un fugitivo que alguna vez trabajó en el Ministerio de Justicia de Haití y en la unidad anticorrupción del gobierno hasta que fue despedido en mayo en medio de acusaciones de violar normas éticas no especificadas.

Bedford Claude, el fiscal principal de la capital Puerto Príncipe, envió el viernes una carta a Henry en la que le pedía reunirse con él esta semana si el primer ministro estaba de acuerdo. Claude señaló que tiene pruebas de que los hombres hablaron dos veces en las horas previas al amanecer poco después del asesinato y que estaba buscando detalles sobre el contenido de esas llamadas telefónicas.

“El primer ministro no puede permanecer en el cargo sin aclarar esas zonas oscuras”, dijo Hédouville. “Debe eliminar todas estas sospechas”.

Mientras tanto, el ministro de Justicia de Haití, Rockfeller Vincent, emitió una dura carta dirigida al jefe de la Policía Nacional, exigiéndole que aumente inmediatamente la seguridad de Claude, quien, según dijo, había recibido amenazas “importantes e inquietantes” en los últimos cinco días.

Vincent también ordenó al jefe policial Léon Charles que dijera a todos los agentes que no cumplieran ninguna orden política sin fundamento, especialmente las que pudieran ser ilegales. No dio más detalles y no se le pudo localizar de manera inmediata para que comentara al respecto.

Más de 40 sospechosos han sido arrestados en el caso, incluyendo 18 exsoldados colombianos. Las autoridades aún buscan a sospechosos adicionales.

Coto informó desde San Juan.