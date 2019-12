HKO-WHL-Sums-Swift Current-Red Deer

Rebels 3, Broncos 1

First Period

1. Red Deer, Smith 6 (Sakowich) 1:51.

Penalties — Bulych Sc (holding) 11:19; Sakowich Rd (delay of game) 19:58.

Second Period

2. Swift Current, Smithies 2 (McGinley) 1:26 (pp).

Penalties — Melin Rd (high sticking) 11:16; Houk Sc, Leslie Rd (major, major-fighting) 14:51; Bulych Sc (tripping) 16:42.

Third Period

3. Red Deer, Hausinger 8 (Grubbe, Tarzwell) 3:58.

4. Red Deer, Tarzwell 14 (Sakowich) 16:53.

Penalties — Puutio Sc (interference) 4:52; Grubbe Rd (high sticking) 12:27; Swift Current bench (too many men, served by Bulych) 17:50; Melin Rd (slashing) 19:58.

Shots on goal by

Swift Current 8 5 7 _ 20 Red Deer 14 7 11 _ 32

Goal — Swift Current: Poulter (L, ). Red Deer: Fancy (W, ).

Power plays (goals-chances) — Swift Current: 1-4; Red Deer: 0-4.

Referees — Taylor Burzminski, Tyler Jensen. Linesmen — Chad Huseby, Jason Nedinis.

Attendance — 4,013 at Red Deer.