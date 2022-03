HKO-WHL-Sums-Saskatoon-Regina

Pats 3, Blades 2

First Period

1. Regina, Valis 9 (Nijhoff, Dubinsky) 12:45.

Penalties — Shugrue Sas, Bedard Reg (roughing) 5:12; Howe Reg (inter. on goaltender) 17:24.

Second Period

2. Regina, Linklater 1 (Bedard, Howe) 6:26.

Penalties — Watterodt Sas (tripping) 13:03; Berge Reg (tripping) 17:48.

Third Period

3. Regina, Evans 14 (Dubinsky, Nijhoff) 1:31 (pp).

4. Saskatoon, Crnkovic 36 (unassisted) 11:26.

5. Saskatoon, Sidorov 19 (Robins, Molendyk) 17:54.

Penalties — Lisowsky Sas (tripping) 0:14; Regina bench (too many men, served by Valis) 15:04; Nijhoff Reg (roughing) 19:57; Lisowsky Sas (high sticking) 19:57; Sidorov Sas, Evans Reg (major, major-fighting) 19:57.

Shots on goal by

Saskatoon 10 3 10 _ 23 Regina 9 11 9 _ 29

Goal — Saskatoon: Maier (L, ). Regina: Sim (W, ).

Power plays (goals-chances) — Saskatoon: 0-2; Regina: 1-2.

Referees — Adam Bloski, Karlin Krieger. Linesmen — Lucas Nagel, Brent Vandermeulen.

Attendance — 3,713 at Regina.