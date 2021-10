HKO-WHL-Sums-Saskatoon-Moose Jaw

Blades 4, Warriors 3

First Period

1. Moose Jaw, Korczak 2 (unassisted) 2:25 (sh).

2. Saskatoon, Robins 3 (Crnkovic, Wiens) 3:36 (pp).

3. Saskatoon, Elias 1 (Lisowsky, Wright) 16:20 (pp).

Penalties — Doust Mj (tripping) 1:56; De La Gorgendiere Sas (tripping) 4:31; Robins Sas (holding) 12:26; Moose Jaw bench (too many men, served by Yager) 15:43; Volotovskii Sas (slashing) 17:49; Rysavy Mj (interference) 18:09.

Second Period

4. Saskatoon, Crnkovic 6 (Wright, Robins) 14:54 (pp).

Penalties — Rysavy Mj (interference) 13:11; Elias Sas (kneeing) 15:45.

Third Period

5. Moose Jaw, Firkus 2 (Hunt) 11:24.

6. Moose Jaw, Hayes 3 (Doust, Hunt) 12:59.

7. Saskatoon, Sidorov 2 (Lee) 14:30.

Penalties — De La Gorgendiere Sas (hooking) 7:21; Shugrue Sas, Pilling Mj (roughing) 10:44.

Shots on goal by

Saskatoon 8 7 4 _ 19 Moose Jaw 9 9 10 _ 28

Goal — Saskatoon: Chadwick (W, ). Moose Jaw: Mirwald (L, ).

Power plays (goals-chances) — Saskatoon: 3-4; Moose Jaw: 0-5.

Referees — Ben Croker, Levi Schutz. Linesmen — Ryan Lundquist, Tarrington Wyonzek.

Attendance — 2,501 at Moose Jaw.