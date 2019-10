HKO-WHL-Sums-Saskatoon-Calgary

Blades 9, Hitmen 3

First Period

1. Saskatoon, Robins 3 (unassisted) 1:18.

2. Saskatoon, Florchuk 2 (McKay, Zabransky) 3:59 (pp).

3. Saskatoon, Florchuk 3 (unassisted) 9:04.

4. Saskatoon, Florchuk 4 (Dach, Kaddoura) 18:43.

5. Calgary, Kastelic 2 (Peterek, Stotts) 19:18.

Penalties — Calgary bench (too many men, served by Funk) 2:02; Kastelic Cgy (holding) 9:38; De La Gorgendiere Sas (slashing) 10:38; McNabb Sas (tripping) 12:53; Stotts Cgy (hooking) 13:11; Klassen Cgy (high sticking) 15:43.

Second Period

6. Saskatoon, Kaddoura 1 (Wiens, Huber) 1:37.

Penalties — Kucerik Sas (holding) 6:29; Wouters Sas (cross checking) 14:39; Prokop Cgy (tripping) 19:41; Focht Cgy (misconduct, 10-minute misconduct) 19:41.

Third Period

7. Saskatoon, Robins 4 (Wouters, Walford) 1:31 (pp).

8. Saskatoon, Wouters 4 (Kneen, Robins) 4:05 (pp).

9. Calgary, Wiesblatt 2 (Prokop) 14:04.

10. Calgary, Kastelic 3 (Fiddler-Schultz, Zamula) 14:45.

11. Saskatoon, Wiens 2 (unassisted) 16:21.

12. Saskatoon, McNabb 1 (Kucerik, McKay) 18:34.

Penalties — Kastelic Cgy (high sticking) 2:21; Plaschewsky Sas (high sticking) 4:57.

Shots on goal by

Saskatoon 11 10 11 _ 32 Calgary 11 16 14 _ 41

Goal — Saskatoon: Maier (W, ). Calgary: Stankowski (L, ), McNaughton (1:37 second, 18 shots, 14 saves).

Power plays (goals-chances) — Saskatoon: 3-6; Calgary: 0-5.

Referees — Tyler Adair, Austin Weisgerber. Linesmen — Jared Mackey, Jason Nedinis.

Attendance — 4,963 at Calgary.