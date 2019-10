HKO-WHL-Sums-Regina-Lethbridge

Hurricanes 2, Pats 1

First Period

1. Lethbridge, Jones 1 (Boyko) 2:03.

2. Lethbridge, Addison 3 (Cozens, Okuliar) 6:40 (pp).

3. Regina, Wytinck 2 (Kolle, Pratt) 10:01 (pp).

Penalties — Holmes Reg (slashing) 4:58; Pratt Reg (tripping) 5:19; Cozens Let (high sticking) 9:49; Palivko Let (cross checking) 15:51.

Second Period

No Scoring.

Penalties — Jerome Let (tripping) 4:51; Wheatcroft Let (charging) 7:06; Massier Reg (tripping) 9:16; Addison Let (hooking) 10:46; Regina bench (too many men, served by Dubinsky) 12:57; Jones Let (holding) 15:04; Kolle Reg (slashing) 18:19.

Third Period

No Scoring.

Penalties — Pierce Reg (high sticking) 1:55; Cozens Let (interference) 1:58; Cozens Let (holding) 4:18; Englot Reg (hooking) 11:09; Boyko Let (playing w/out helmet) 12:35; Holmes Reg (high sticking) 13:55.

Shots on goal by

Regina 14 8 11 _ 33 Lethbridge 8 8 5 _ 21

Goal — Regina: Belluk (L, ). Lethbridge: Tetachuk (W, ).

Power plays (goals-chances) — Regina: 1-9; Lethbridge: 1-8.

Referees — Tyler Adair, Taylor Burzminski. Linesmen — David Gilfoy, Matt Schoenroth.

Attendance — 3,586 at Lethbridge.