HKO-WHL-Sums-Red Deer-Moose Jaw

Warriors 4, Rebels 3 (OT)

First Period

1. Moose Jaw, Yager 16 (Niven, Brenton) 5:38.

Penalties — Kaddoura Mj (holding opp. stick) 13:32; Lind Rd (roughing) 15:26; Jordan Mj (cross checking) 15:26.

Second Period

2. Moose Jaw, Alarie 9 (Korczak, Kaddoura) 1:59.

3. Red Deer, Isley 6 (Melin) 10:00.

4. Red Deer, Sedoff 2 (Stevenson, Grubbe) 15:20 (pp).

Penalties — Isley Rd (kneeing) 4:32; Gallant Mj (high sticking) 7:48; Weir Rd (hooking) 11:41; Pilling Mj (hooking) 13:57; Kaddoura Mj (high sticking) 15:15.

Third Period

5. Moose Jaw, Baco 4 (Alarie) 5:52.

6. Red Deer, Stevenson 12 (Lind, Masters) 8:39.

Penalties — Red Deer bench (too many men, served by Lind) 3:03; Masters Rd (boarding) 11:05.

Overtime

No Scoring.

Penalties — None.

Shots on goal by

Red Deer 8 11 3 0 _ 22 Moose Jaw 9 9 11 1 _ 30

Goal — Red Deer: Wutzke (30 shots, 26 saves). Moose Jaw: Unger (W, ).

Power plays (goals-chances) — Red Deer: 1-4; Moose Jaw: 0-4.

Referees — Mike Langin, Levi Schutz. Linesmen — Alex Clarke, Ryan Lundquist.

Attendance — 2,566 at Moose Jaw.