HKO-WHL-Sums-Moose Jaw-Regina

Pats 7, Warriors 4

First Period

1. Regina, Dubinsky 19 (Armstrong) 6:00.

2. Moose Jaw, Niven 6 (Jordan, Larson) 7:48.

3. Regina, Rowan 5 (Brook, Michels) 11:44.

4. Moose Jaw, Alarie 25 (Tien, Larson) 15:09.

5. Regina, Dubinsky 20 (Bedard) 19:31.

Penalties — Jordan Mj (interference) 12:29.

Second Period

6. Moose Jaw, Mateychuk 12 (Baco, Rysavy) 16:09 (pp).

7. Regina, Nijhoff 25 (Bedard) 17:27.

8. Moose Jaw, Mateychuk 13 (Baco) 19:34 (sh).

Penalties — Svozil Reg (checking to the head) 14:30; Anderson Mj, Svozil Reg (roughing) 19:04; Anderson Mj (cross checking) 19:04.

Third Period

9. Regina, Howe 27 (Evans, Bedard) 7:15 (pp).

10. Regina, Bedard 50 (Evans, Dubinsky) 13:50 (pp).

11. Regina, Bedard 51 (Carrier) 19:36 (en).

Penalties — Hoekstra Mj (tripping) 6:36; Moose Jaw bench (too many men, served by Korczak) 12:08.

Shots on goal by

Moose Jaw 8 12 4 _ 24 Regina 11 9 14 _ 34

Goal — Moose Jaw: Unger (L, ). Regina: Pyne (W, ).

Power plays (goals-chances) — Moose Jaw: 1-1; Regina: 2-4.

Referees — Adam Bloski, Mike Langin. Linesmen — Sean Dufour, Tarrington Wyonzek.

Attendance — 3,656 at Regina.