HKO-WHL-Sums-Moose Jaw-Calgary

Warriors 3, Hitmen 2

First Period

1. Moose Jaw, Firkus 28 (Korczak, Mateychuk) 6:37 (pp).

2. Calgary, Yakemchuk 1 (Zimmerman, Sutter) 13:05 (pp).

Penalties — Zimmerman Cgy (cross checking) 5:31; Niven Mj, Funk Cgy (roughing) 9:12; Moose Jaw bench (too many men, served by Firkus) 11:09; Sutter Cgy (interference) 14:31; Brenton Mj (cross checking) 19:06.

Second Period

3. Moose Jaw, Hunt 14 (Korczak) 18:23.

Penalties — Funk Cgy (major-check/behind major, misconduct) 8:59; Pilling Mj, Sutter Cgy (roughing) 3:24; Yakemchuk Cgy (cross checking) 3:24; Jordan Mj, Adaszynski Cgy (roughing) 17:06.

Third Period

4. Moose Jaw, Wanner 5 (Brenton, Larson) 4:14.

5. Calgary, Tschigerl 20 (Zimmerman, Astashevich) 19:42.

Penalties — Niven Mj (tripping) 16:09.

Shots on goal by

Moose Jaw 14 5 11 _ 30 Calgary 15 7 18 _ 40

Goal — Moose Jaw: Unger (W, ). Calgary: Buenaventura (L, ).

Power plays (goals-chances) — Moose Jaw: 1-4; Calgary: 1-3.

Referees — Spencer Cave, Kevin Webinger. Linesmen — Will Mosswick, Jason Nedinis.

Attendance — 1,106 at Calgary.