HKO-WHL-Sums-Medicine Hat-Regina

Tigers 4, Pats 3

First Period

1. Regina, Kolle 2 (Nijhoff, Sedov) 0:56.

2. Regina, Pratt 2 (Holt, Kolle) 4:21 (pp).

3. Regina, Dubinsky 1 (Wright) 8:47.

Penalties — Lockner Mh (slashing) 3:52; Wright Reg (hooking) 4:46.

Second Period

4. Medicine Hat, Willms 1 (Danielson) 2:37.

5. Medicine Hat, Watson 1 (Brinkman Andersen, Lockner) 18:49.

Penalties — Bjorklund Mh (delay of game) 3:51; Regina bench (too many men, served by Paulhus) 10:36.

Third Period

6. Medicine Hat, Preziuso 1 (unassisted) 4:36.

7. Medicine Hat, Christensen 1 (Brown, Hopwo) 16:20 (pp).

Penalties — Baker Mh (double minor, high sticking) 9:27; Lockner Mh (interference) 7:35; Feist Reg (high sticking) 14:21.

Shots on goal by

Medicine Hat 17 6 7 _ 30 Regina 11 5 13 _ 29

Goal — Medicine Hat: Bjorklund (W, ). Regina: Pesenti (L, ).

Power plays (goals-chances) — Medicine Hat: 1-3; Regina: 1-5.

Referees — Jason Bourdon, Bryce Sebastian. Linesmen — Brent Vandermeulen, Tannum Wyonzek.

Attendance — 00 at Regina.