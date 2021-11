HKO-WHL-Sums-Brandon-Regina

Pats 6, Wheat Kings 1

First Period

1. Regina, Stringer 6 (Valis) 2:18.

2. Regina, Howe 3 (Englot, Feist) 7:07 (pp).

3. Regina, McNutt 1 (Nijhoff) 16:11.

Penalties — Johnson Bdn (holding) 5:54; Englot Reg (tripping) 7:22; Kallionkieli Bdn (hooking) 10:43; McNutt Reg (delay of game) 14:02; Dubinsky Reg (misconduct, 10-minute misconduct; instigator) 19:40; Ritchie Bdn, Dubinsky Reg (major, major-fighting) 19:40.

Second Period

4. Regina, Evans 3 (Svozil, Valis) 10:55.

5. Regina, Howe 4 (Svozil, Evans) 13:05 (pp).

Penalties — Carrier Reg (inter. on goaltender) 1:58; Regina bench (too many men, served by Valis) 7:23; Ritchie Bdn (tripping) 12:05; McNutt Reg (tripping) 13:55; Mantei Bdn (tripping) 17:16; Hoffrogge Bdn (high sticking) 18:10.

Third Period

6. Regina, Carrier 4 (Valis, Stringer) 6:48.

7. Brandon, Roersma 7 (Ritchie, Trembecky) 14:32.

Penalties — Bennett Bdn, Cadieux Reg (major, major-fighting) 8:11; Hoffrogge Bdn (tripping) 8:46; Harris Bdn, McNutt Reg (major, major-fighting) 11:07.

Shots on goal by

Brandon 9 11 2 _ 22 Regina 12 17 15 _ 44

Goal — Brandon: Bjarnason (L, ). Regina: Kieper (W, ).

Power plays (goals-chances) — Brandon: 0-6; Regina: 2-6.

Referees — Adam Forbes, Brett Iverson. Linesmen — Avery Davison, Donovan Maess.

Attendance — 3,745 at Regina.