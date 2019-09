HKO-WHL-Sums-Brandon-Moose Jaw

Warriors 3, Wheat Kings 2

First Period

1. Brandon, Burzan 3 (unassisted) 11:47.

Penalties — McCartney Bdn, Sukunda Mj (roughing) 20:00.

Second Period

2. Moose Jaw, Joseph 2 (Korczak, Denomie) 0:38 (pp).

3. Brandon, McCartney 2 (Nychuk, Schneider) 8:46 (pp).

Penalties — Burzan Bdn (slashing) 0:30; Moose Jaw bench (too many men, served by Benson) 6:00; Moose Jaw bench (too many men, served by Miller) 7:48.

Third Period

4. Moose Jaw, Taphorn 4 (Miller, Korczak) 9:44.

5. Moose Jaw, Korczak 2 (Denomie) 19:16.

Penalties — Hagan Bdn (tripping) 6:05; Nychuk Bdn (interference) 13:11; Reinhardt Bdn, Joseph Mj (misconduct, 10-minute misconduct) 20:00; McCartney Bdn, Nychuk Bdn, Hunt Mj, Sukunda Mj (roughing) 20:00.

Shots on goal by

Brandon 12 13 8 _ 33 Moose Jaw 10 7 14 _ 31

Goal — Brandon: Kruger (L, ). Moose Jaw: Brkin (W, ).

Power plays (goals-chances) — Brandon: 1-2; Moose Jaw: 1-3.

Referees — Mike Campbell, Ward Pateman. Linesmen — Owen Shirtliffe, Tannum Wyonzek.

Attendance — 3,073 at Moose Jaw.