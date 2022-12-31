WHL Scoring Leaders
|G
|A
|Pts
|C. Bedard, REG
|27
|37
|64
|A. Cristall, KEL
|23
|36
|59
|K. Uchacz, RD
|30
|18
|48
|Z. Benson, WPG
|20
|28
|48
|A. Suzdalev, REG
|21
|26
|47
|T. Howe, REG
|21
|26
|47
|J. Davidson, SEA
|19
|28
|47
|K. Ziemmer, PG
|19
|28
|47
|J. Firkus, MJ
|21
|25
|46
|R. Heidt, PG
|14
|32
|46
|O. Pederson, WPG
|17
|28
|45
|A. Roest, EVT
|20
|24
|44
|L. Stankoven, KAM
|17
|27
|44
|L. Ciona, SEA
|16
|28
|44
|L. Dragicevic, TC
|9
|35
|44
|S. Honzek, VAN
|17
|26
|43
|T. Wong, SAS
|11
|32
|43
|B. Yager, MJ
|18
|24
|42
|C. McClennon, WPG
|17
|25
|42
|N. Danielson, BDN
|17
|25
|42
|C. Wheatcroft, PG
|22
|19
|41
|T. Thorpe, VAN
|19
|22
|41
|K. Crnkovic, SEA
|18
|23
|41
|J. Grubbe, RD
|10
|31
|41
|R. Fiddler-Schultz, CGY
|20
|18
|38
|B. Lisowsky, SAS
|19
|19
|38
|E. Ernst, TC
|18
|20
|38
|R. Fromm-Delorme, POR
|15
|23
|38
|M. Ward, SC
|13
|25
|38
|G. Sawchyn, SEA
|11
|27
|38
|H. Thornton, PG
|9
|29
|38
|J. Berezowski, EVT
|19
|18
|37
|P. Bell, TC
|14
|23
|37
|C. Bertholet, SPO
|13
|24
|37
|G. Szturc, KEL
|10
|27
|37
|B. Zloty, WPG
|7
|30
|37
|S. Svozil, REG
|5
|32
|37
|F. Minten, KAM
|19
|17
|36
|M. Seminoff, KAM
|13
|23
|36
|A. De La Gorgendiere, SAS
|8
|28
|36
|J. Filmon, SC
|21
|14
|35
|J. Poole, VIC
|19
|16
|35
|D. Kuefler, KAM
|16
|19
|35
|M. Savoie, WPG
|13
|22
|35
|J. Sloan, TC
|13
|22
|35
|C. Sedoff, RD
|3
|32
|35
|B. Lee, MH
|19
|15
|34
|B. Hyland, BDN
|18
|16
|34
|C. Geekie, WPG
|17
|17
|34
|N. Ritchie, BDN
|13
|21
|34
|C. Bankier, KAM
|20
|13
|33
|C. Roulette, SAS
|14
|19
|33
|K. Masters, KAM
|5
|28
|33
|G. Klassen, POR
|19
|13
|32
|J. Isley, RD
|18
|14
|32
|E. Sidorov, SAS
|16
|16
|32
|L. Kosior, PA
|12
|20
|32
|J. O'Brien, POR
|7
|25
|32
|A. Basha, MH
|7
|25
|32
|D. Mateychuk, MJ
|6
|26
|32
|A. Calvert, MJ
|16
|15
|31
|B. Valis, REG
|14
|17
|31
|Z. Funk, CGY
|13
|18
|31
|S. Stanick, PA
|12
|19
|31
|C. Shepard, LET
|12
|19
|31
|J. Stefan, POR
|9
|22
|31
|L. Cagnoni, POR
|9
|22
|31
|R. Hofer, EVT
|19
|11
|30
|J. Jones, LET
|14
|16
|30
|O. Tulk, CGY
|13
|17
|30
|J. Lipinski, VAN
|13
|17
|30
|G. Siepmann, CGY
|6
|24
|30
|J. Gustafson, SEA
|13
|16
|29
|T. Zimmer, LET
|11
|18
|29
|Z. Ostapchuk, VAN
|10
|19
|29
|K. Lind, RD
|9
|20
|29
|M. Leslie, VAN
|7
|22
|29
|O. Wiesblatt, MH
|15
|13
|28
|N. Myatovic, SEA
|14
|14
|28
|L. Wormald, LET
|14
|14
|28
|T. Cheveldayoff, SPO
|13
|15
|28
|B. Hemmerling, EVT
|11
|17
|28
|O. Zellweger, EVT
|10
|18
|28
|C. Latimer, WPG
|10
|18
|28
|T. Laventure, LET
|10
|18
|28
|K. Korchinski, SEA
|3
|25
|28
|T. Greenway, TC
|17
|10
|27
|R. Schaefer, SEA
|15
|12
|27
|K. Sorensen, PA
|14
|13
|27
|T. De Luca, SPO
|11
|16
|27
|S. Tschigerl, CGY
|10
|17
|27
|C. Levis, KAM
|9
|18
|27
|C. Anderson, BDN
|8
|19
|27
|C. Golder, KEL
|14
|12
|26
|J. Gavin, TC
|8
|18
|26
|T. Nash, WPG
|13
|12
|25
|R. Korczak, MJ
|12
|13
|25
|R. Pelletier, SC
|11
|14
|25
|C. Hvidston, SC
|7
|18
|25
|E. Samson, PG
|9
|15
|24