WHL Scoring Leaders
|G
|A
|Pts
|C. Bedard, REG
|17
|24
|41
|K. Ziemmer, PG
|16
|15
|31
|C. McClennon, WPG
|14
|16
|30
|O. Pederson, WPG
|9
|20
|29
|A. Roest, EVT
|13
|15
|28
|A. Cristall, KEL
|12
|16
|28
|R. Fromm-Delorme, POR
|10
|16
|26
|Z. Benson, WPG
|10
|16
|26
|R. Heidt, PG
|7
|19
|26
|S. Honzek, VAN
|11
|14
|25
|L. Dragicevic, TC
|6
|19
|25
|L. Stankoven, KAM
|11
|12
|23
|E. Ernst, TC
|11
|12
|23
|T. Howe, REG
|9
|14
|23
|J. Davidson, SEA
|8
|15
|23
|B. Zloty, WPG
|5
|18
|23
|H. Thornton, PG
|4
|19
|23
|K. Uchacz, RD
|16
|6
|22
|T. Thorpe, VAN
|9
|13
|22
|B. Yager, MJ
|9
|13
|22
|L. Ciona, SEA
|7
|15
|22
|C. Wheatcroft, PG
|13
|8
|21
|J. Berezowski, EVT
|12
|9
|21
|J. Firkus, MJ
|9
|12
|21
|J. Sloan, TC
|9
|12
|21
|G. Szturc, KEL
|7
|14
|21
|C. Bertholet, SPO
|7
|14
|21
|K. Korchinski, SEA
|3
|18
|21
|G. Klassen, POR
|14
|6
|20
|A. Suzdalev, REG
|9
|11
|20
|M. Savoie, WPG
|7
|13
|20
|M. Ward, SC
|7
|13
|20
|T. Wong, SAS
|7
|13
|20
|R. Schaefer, SEA
|14
|5
|19
|R. Hofer, EVT
|12
|7
|19
|C. Geekie, WPG
|11
|8
|19
|J. Isley, RD
|11
|8
|19
|K. Crnkovic, SEA
|8
|11
|19
|B. Lisowsky, SAS
|8
|11
|19
|G. Sawchyn, SEA
|4
|15
|19
|J. Grubbe, RD
|4
|15
|19
|J. Poole, VIC
|11
|7
|18
|C. Bankier, KAM
|10
|8
|18
|B. Valis, REG
|9
|9
|18
|O. Zellweger, EVT
|8
|10
|18
|A. Kydd, KEL
|8
|10
|18
|L. Kosior, PA
|8
|10
|18
|Z. Ostapchuk, VAN
|6
|12
|18
|J. Stefan, POR
|5
|13
|18
|C. Levis, KAM
|5
|13
|18
|A. De La Gorgendiere, SAS
|5
|13
|18
|J. Filmon, SC
|11
|6
|17
|R. Fiddler-Schultz, CGY
|10
|7
|17
|A. Calvert, MJ
|9
|8
|17
|N. Danielson, BDN
|8
|9
|17
|C. Roulette, SAS
|7
|10
|17
|L. Cagnoni, POR
|7
|10
|17
|P. Bell, TC
|6
|11
|17
|C. Latimer, PA
|6
|11
|17
|S. Bruce, WPG
|6
|11
|17
|C. Hvidston, SC
|5
|12
|17
|B. Hyland, BDN
|5
|12
|17
|J. O'Brien, POR
|4
|13
|17
|M. Leslie, VAN
|4
|13
|17
|C. Sedoff, RD
|1
|16
|17
|D. Kuefler, KAM
|8
|8
|16
|J. Lipinski, VAN
|7
|9
|16
|A. Basha, MH
|5
|11
|16
|G. Siepmann, CGY
|4
|12
|16
|S. Svozil, REG
|2
|14
|16
|E. Sidorov, SAS
|8
|7
|15
|T. Cheveldayoff, SPO
|8
|7
|15
|J. Larson, RD
|8
|7
|15
|J. Gustafson, SEA
|7
|8
|15
|C. Shepard, LET
|7
|8
|15
|E. Samson, PG
|6
|9
|15
|B. Hemmerling, EVT
|6
|9
|15
|K. Chyzowski, POR
|5
|10
|15
|D. Mateychuk, MJ
|3
|12
|15
|C. Lambos, WPG
|2
|13
|15
|K. Lind, RD
|2
|13
|15
|O. Tulk, CGY
|8
|6
|14
|T. Greenway, TC
|8
|6
|14
|B. Lee, MH
|8
|6
|14
|J. Jones, LET
|8
|6
|14
|T. Nash, WPG
|6
|8
|14
|N. Ritchie, BDN
|5
|9
|14
|T. Patton, VIC
|5
|9
|14
|S. Tschigerl, CGY
|4
|10
|14
|S. Stanick, PA
|4
|10
|14
|J. Gavin, TC
|3
|11
|14
|K. Masters, KAM
|3
|11
|14
|J. Heslop, EVT
|2
|12
|14
|A. Mechura, TC
|8
|5
|13
|O. Wiesblatt, MH
|8
|5
|13
|M. Seminoff, KAM
|6
|7
|13
|R. Pelletier, SC
|6
|7
|13
|J. Chiasson, BDN
|6
|7
|13
|L. Wormald, LET
|6
|7
|13
|F. Minten, KAM
|4
|9
|13