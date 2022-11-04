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HKO-WHL-Scoring-Ldrs

WHL Scoring Leaders

G A Pts
C. Bedard, REG 13 16 29
A. Roest, EVT 12 13 25
K. Ziemmer, PG 11 12 23
C. McClennon, WPG 10 13 23
O. Pederson, WPG 7 15 22
Z. Benson, WPG 8 13 21
J. Berezowski, EVT 11 9 20
A. Cristall, KEL 9 11 20
S. Honzek, VAN 8 12 20
L. Stankoven, KAM 9 10 19
J. Davidson, SEA 7 12 19
T. Howe, REG 7 12 19
L. Ciona, SEA 7 11 18
G. Szturc, KEL 6 12 18
J. Sloan, TC 6 12 18
K. Crnkovic, SEA 7 10 17
T. Thorpe, VAN 7 10 17
L. Dragicevic, TC 4 13 17
B. Zloty, WPG 4 13 17
R. Schaefer, SEA 13 3 16
E. Ernst, TC 8 8 16
O. Zellweger, EVT 6 10 16
M. Ward, SC 6 10 16
B. Yager, MJ 6 10 16
R. Heidt, PG 6 10 16
C. Levis, KAM 4 12 16
K. Korchinski, SEA 1 15 16
R. Hofer, EVT 10 5 15
C. Bankier, KAM 9 6 15
C. Roulette, SAS 7 8 15
R. Fromm-Delorme, POR 5 10 15
J. Grubbe, RD 4 11 15
G. Siepmann, CGY 4 11 15
H. Thornton, PG 4 11 15
M. Leslie, VAN 4 11 15
K. Uchacz, RD 11 3 14
R. Fiddler-Schultz, CGY 9 5 14
C. Geekie, WPG 9 5 14
D. Kuefler, KAM 8 6 14
J. Larson, RD 8 6 14
J. Poole, VIC 8 6 14
B. Lisowsky, SAS 6 8 14
M. Savoie, WPG 5 9 14
B. Hemmerling, EVT 5 9 14
T. Wong, SAS 5 9 14
J. Lipinski, VAN 5 9 14
G. Sawchyn, SEA 3 11 14
J. Gavin, TC 3 11 14
K. Lind, RD 2 12 14
T. Greenway, TC 7 6 13
J. Firkus, MJ 6 7 13
P. Bell, TC 6 7 13
L. Kosior, PA 6 7 13
C. Wheatcroft, PG 6 7 13
N. Danielson, BDN 6 7 13
B. Hyland, BDN 5 8 13
K. Masters, KAM 2 11 13
C. Sedoff, RD 1 12 13
J. Filmon, SC 7 5 12
J. Isley, RD 7 5 12
R. Pelletier, SC 6 6 12
O. Tulk, CGY 6 6 12
J. Gustafson, SEA 5 7 12
A. Kydd, KEL 5 7 12
T. Nash, WPG 5 7 12
A. Basha, MH 4 8 12
A. De La Gorgendiere, SAS 4 8 12
N. Ritchie, BDN 4 8 12
T. Patton, VIC 4 8 12
C. Lambos, WPG 2 10 12
B. Hodass, MH 2 10 12
G. Klassen, POR 10 1 11
E. Sidorov, SAS 7 4 11
A. Calvert, MJ 6 5 11
B. Lee, MH 6 5 11
Z. Ostapchuk, VAN 5 6 11
E. Samson, PG 5 6 11
B. Valis, REG 5 6 11
J. Chiasson, BDN 5 6 11
J. Stefan, POR 4 7 11
K. Gizowski, SPO 4 7 11
C. Hvidston, SC 3 8 11
C. Latimer, PA 3 8 11
O. Pickering, SC 2 9 11
S. Tschigerl, CGY 2 9 11
J. O'Brien, POR 1 10 11
S. Svozil, REG 1 10 11
K. Parker, VIC 1 10 11
J. Jones, LET 7 3 10
A. Suzdalev, REG 6 4 10
A. Mechura, TC 6 4 10
C. Shepard, LET 6 4 10
K. Sorensen, PA 6 4 10
B. King, RD 5 5 10
M. Seminoff, KAM 5 5 10
T. Halaburda, VAN 5 5 10
F. Minten, KAM 3 7 10
J. Pillar, SAS 3 7 10
B. Catton, SPO 3 7 10
S. Stanick, PA 3 7 10
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