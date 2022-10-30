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HKO-WHL-Scoring-Ldrs

WHL Scoring Leaders

G A Pts
C. Bedard, REG 12 16 28
A. Roest, EVT 10 11 21
K. Ziemmer, PG 10 11 21
A. Cristall, KEL 9 11 20
L. Stankoven, KAM 10 9 19
Z. Benson, WPG 7 12 19
T. Howe, REG 7 12 19
C. McClennon, WPG 7 12 19
O. Pederson, WPG 7 12 19
G. Szturc, KEL 6 13 19
J. Berezowski, EVT 10 8 18
L. Ciona, SEA 7 10 17
J. Davidson, SEA 7 10 17
B. Yager, MJ 6 10 16
J. Sloan, TC 5 11 16
S. Honzek, VAN 7 8 15
R. Heidt, PG 6 9 15
M. Ward, SC 6 9 15
C. Levis, KAM 4 11 15
B. Zloty, WPG 3 12 15
C. Bankier, KAM 9 5 14
C. Geekie, WPG 9 5 14
D. Kuefler, KAM 8 6 14
C. Roulette, SAS 7 7 14
K. Crnkovic, SEA 6 8 14
J. Firkus, MJ 6 8 14
T. Thorpe, VAN 6 8 14
R. Fromm-Delorme, POR 5 9 14
J. Grubbe, RD 4 10 14
R. Schaefer, SEA 10 3 13
J. Larson, RD 8 5 13
J. Poole, VIC 8 5 13
E. Ernst, TC 7 6 13
G. Siepmann, CGY 4 9 13
G. Sawchyn, SEA 3 10 13
L. Dragicevic, TC 3 10 13
M. Leslie, VAN 3 10 13
K. Masters, KAM 2 11 13
J. Gavin, TC 2 11 13
K. Lind, RD 2 11 13
K. Korchinski, SEA 1 12 13
K. Uchacz, RD 11 1 12
J. Filmon, SC 7 5 12
R. Fiddler-Schultz, CGY 7 5 12
J. Isley, RD 7 5 12
T. Greenway, TC 6 6 12
O. Zellweger, EVT 5 7 12
M. Savoie, WPG 5 7 12
B. Hyland, BDN 5 7 12
C. Wheatcroft, PG 5 7 12
B. Lisowsky, SAS 5 7 12
N. Danielson, BDN 5 7 12
A. Basha, MH 4 8 12
N. Ritchie, BDN 4 8 12
T. Patton, VIC 4 8 12
E. Sidorov, SAS 7 4 11
R. Hofer, EVT 6 5 11
B. Lee, MH 6 5 11
B. Hemmerling, EVT 5 6 11
A. Kydd, KEL 5 6 11
J. Chiasson, BDN 5 6 11
B. Valis, REG 5 6 11
T. Nash, WPG 5 6 11
J. Gustafson, SEA 4 7 11
K. Gizowski, SPO 4 7 11
H. Thornton, PG 4 7 11
T. Wong, SAS 4 7 11
C. Hvidston, SC 3 8 11
J. Lipinski, VAN 3 8 11
O. Pickering, SC 2 9 11
S. Tschigerl, CGY 2 9 11
B. Hodass, MH 1 10 11
C. Sedoff, RD 0 11 11
A. Suzdalev, REG 6 4 10
B. King, RD 5 5 10
P. Bell, TC 5 5 10
M. Seminoff, KAM 5 5 10
R. Pelletier, SC 5 5 10
O. Tulk, CGY 5 5 10
A. Calvert, MJ 5 5 10
J. Stefan, POR 4 6 10
E. Samson, PG 4 6 10
F. Minten, KAM 3 7 10
D. Mateychuk, MJ 3 7 10
J. Pillar, SAS 3 7 10
B. Catton, SPO 3 7 10
A. De La Gorgendiere, SAS 3 7 10
S. Stanick, PA 3 7 10
C. Lambos, WPG 2 8 10
S. Bruce, WPG 2 8 10
J. O'Brien, POR 1 9 10
C. Price, KEL 1 9 10
S. Svozil, REG 1 9 10
G. Klassen, POR 9 0 9
A. Mechura, TC 6 3 9
O. Wiesblatt, MH 6 3 9
C. Shepard, LET 6 3 9
Z. Ostapchuk, VAN 4 5 9
C. Bertholet, SPO 4 5 9
L. Kosior, PA 4 5 9
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