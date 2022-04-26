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HKO-WHL-Scoring-Ldrs

WHL Scoring Leaders

G A Pts
L. Stankoven, KAM 4 6 10
L. Toporowski, KAM 5 3 8
J. Davidson, SEA 2 5 7
N. Huuhtanen, EVT 3 3 6
K. Korchinski, SEA 1 5 6
F. Lysell, VAN 0 6 6
F. Minten, KAM 3 2 5
H. Rybinski, SEA 2 3 5
C. Bankier, KAM 1 4 5
Q. Schmiemann, KAM 1 4 5
A. Hall, VAN 3 1 4
R. Hofer, EVT 2 2 4
J. Wright, EVT 2 2 4
B. Yager, MJ 2 2 4
A. Cotton, VAN 1 3 4
J. Gustafson, SEA 1 3 4
O. Zellweger, EVT 1 3 4
J. Demek, EDM 0 4 4
D. Mateychuk, MJ 0 4 4
Z. Ostapchuk, VAN 0 4 4
L. Svejkovsky, SEA 3 0 3
R. Vitelli, PA 2 1 3
D. Kuefler, KAM 2 1 3
M. Seminoff, KAM 2 1 3
Z. Benson, WPG 1 2 3
L. Cagnoni, POR 1 2 3
K. Guhle, EDM 1 2 3
R. Heidt, PG 1 2 3
R. Korczak, MJ 1 2 3
L. Prokop, EDM 1 2 3
R. Schaefer, SEA 1 2 3
R. Seeley, EVT 1 2 3
D. Englot, KAM 1 2 3
C. Levis, KAM 1 2 3
C. Lambos, WPG 0 3 3
H. Mayo, RD 0 3 3
J. Williams, EDM 0 3 3
B. Zloty, WPG 0 3 3
C. Golder, EDM 2 0 2
D. Guenther, EDM 2 0 2
B. Lisowsky, SAS 2 0 2
O. Pederson, WPG 2 0 2
J. Smallwood, WPG 2 0 2
A. Calvert, MJ 1 1 2
J. Firkus, MJ 1 1 2
C. Geekie, WPG 1 1 2
J. Grubbe, RD 1 1 2
B. Gustafson, RD 1 1 2
C. Hanas, POR 1 1 2
G. Klassen, POR 1 1 2
A. Kydd, KEL 1 1 2
C. McClennon, WPG 1 1 2
J. O'Brien, POR 1 1 2
M. Rempe, SEA 1 1 2
M. Wanner, MJ 1 1 2
E. Atchison, SPO 1 1 2
E. Alarie, MJ 0 2 2
A. Cristall, KEL 0 2 2
R. Fromm-Delorme, POR 0 2 2
T. Gibson, EVT 0 2 2
T. Molendyk, SAS 0 2 2
A. Roest, EVT 0 2 2
C. Roulette, SEA 0 2 2
C. Sanders, PA 0 2 2
J. Wiebe, EDM 0 2 2
J. Wiens, SAS 0 2 2
K. Ziemmer, PG 0 2 2
C. Bertholet, SPO 0 2 2
E. Brandwood, KAM 0 2 2
M. Lindgren, KAM 0 2 2
V. Persson, KAM 0 2 2
L. Ciona, SEA 1 0 1
C. Langkow, VAN 1 0 1
A. Litke, POR 1 0 1
C. Anderson, MJ 1 0 1
A. Bains, RD 1 0 1
C. Bowie, PG 1 0 1
L. Brenton, MJ 1 0 1
T. Brigley, RD 1 0 1
J. Brøndberg, PG 1 0 1
N. Danielson, BDN 1 0 1
F. Formanek, RD 1 0 1
R. Ginnell, BDN 1 0 1
M. Gut, EVT 1 0 1
J. Isley, RD 1 0 1
M. Kaddoura, MJ 1 0 1
L. Kosior, PA 1 0 1
T. Laventure, LET 1 0 1
M. Leslie, VAN 1 0 1
J. Lipinski, VAN 1 0 1
M. Liwiski, KEL 1 0 1
J. Luypen, EDM 1 0 1
R. Niven, MJ 1 0 1
P. Novak, KEL 1 0 1
S. Oremba, SEA 1 0 1
N. Orzeck, WPG 1 0 1
J. Pillar, SAS 1 0 1
E. Semeniuk, VAN 1 0 1
K. Smythe, POR 1 0 1
C. Souch, EDM 1 0 1