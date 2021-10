CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — Pobladores de una aldea del norte de Guatemala retuvieron el lunes por siete horas a enfermeros que intentaban vacunarlos contra el COVID-19 en rechazo a la inoculación, informaron autoridades.

Gabriel Sandoval, director de Salud del departamento de Alta Verapaz, dijo que la situación ocurrió en la aldea Nahuila del municipio Fray Bartolomé de las Casas, al norte de la capital guatemalteca, donde los pobladores se negaron a ser vacunados.

“Cerraron el paso de la comunidad con piedras grandes, no dejaban pasar a nadie. Amarraron una talanquera (valla) en el camino, le pincharon las llantas a los vehículos y los retuvieron por 7 horas”, dijo Sandoval a The Associated Press.

Es la primera vez que se tiene información sobre un incidente de este tipo, señaló el doctor, aunque confirmó que han sido varias las comunidades que se han negado a vacunarse.

“Otras comunidades se han negado, pero lo que se hace es levantar actas, donde las comunidades se hacen responsables del rechazo, firman el acta y queda saldado que nosotros fuimos hasta allí a vacunarlos”, dijo Sandoval.

Durante el incidente se perdieron 50 dosis de la vacuna y fueron destruidos los termos donde se llevaba, dijo el médico, que agregó que se presentaron varias denuncias por los hechos.

La policía y las autoridades locales negociaron para liberar a los enfermeros, explicó Sandoval.

El director dijo que “ya se veía venir este tipo de hechos”, pues la falta de educación y conocimientos se suma a la información falsa o las bromas que circulan en redes sociales sobre las vacunas.

“Algo que nos mostró que se veía venir es la negatividad de la gente a implementar las medidas, como usar la mascarilla, pues casi nadie usa, o mantener el distanciamiento social, pero la gente abarrota los lugares o los buses”, dijo el doctor.

En el área viven más de 1 millón de personas aptas para la aplicación de la vacuna en aproximadamente 2.400 comunidades indígenas, en su mayoría de la etnia kekchí.

“Mucha gente no cree en la enfermedad. Hay un choque entre la parte cultural, lo religioso y las costumbres, como velar a sus muertos", explicó el médico, y agregó que los líderes religiosos locales también han contribuido a que la población no crea en el COVID-19.

Guatemala registra 566.636 personas contagiadas y 13.750 fallecidas durante toda la pandemia.