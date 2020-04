Grupo de Michelle Obama apoya ampliar opciones para votar

WASHINGTON (AP) — Una iniciativa encabezada por Michelle Obama anunció el lunes su apoyo a la creación de medidas que faciliten el registro del electorado y la votación durante la pandemia del coronavirus.

When We All Vote, una iniciativa electoral no partidista, indicó que los estadounidenses deberían contar con un mayor acceso al voto por correo, el voto anticipado en persona y al registro del electorado en línea.

El anuncio se da después de las elecciones primarias de la semana pasada en Wisconsin, conde miles de personas esperaron por horas en la fila _sin equipo protector e incumpliendo las órdenes de permanecer en casa_ luego que la Corte Suprema del estado anuló la orden del gobernador de posponer la votación como más de una docena de estados más lo han hecho ante la propagación del virus. Miles de otros votantes en Wisconsin, renuentes a poner en riesgo su salud, se quedaron en casa.

El anuncio de When We All Vote también se da en medio de una vociferante oposición del presidente Donald Trump al voto por correo.

La exprimera dama, una copresidenta de la organización, dijo que expandir el acceso al voto por correo, registro electoral en línea y el voto adelantado son “pasos cruciales para este momento” que debieron tomarse desde hace tiempo.

“Los estadounidenses nunca deberían tener que elegir entre hacer que su voz sea escuchada y mantenerse a salvo ellos mismos y a sus familias”, dijo en un comunicado. “No existe nada partidista respecto a esforzarse para estar a la altura de la promesa de nuestro país: hacer más accesible la democracia que todos tanto valoramos, y proteger a nuestros vecinos, amigos y seres queridos mientras participan en este pilar de la vida estadounidense”.