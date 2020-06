Funcionario estatal: Afroestadounidenses son "dependientes"

John Lewis, a la izquierda, y Sonniah Ramirez, de 12 años, protestan para retirar un monumento confederado ubicado en terrenos de la corte del condado de Lowndes, el lunes 15 de junio de 2020, en Columbus, Mississippi. (Claire Hassler/The Commercial Dispatch, via AP)

JACKSON, Mississippi, EE.UU. (AP) — Después de rechazar una propuesta para retirar un monumento confederado, un funcionario público de raza blanca de Mississippi dijo esta semana que los afroestadounidenses se “volvieron dependientes” durante la esclavitud y, como resultado, han tenido más problemas que otros grupos maltratados para “asimilar” la vida de Estados Unidos. Los críticos expresaron su indignación por los comentarios y exigieron su renuncia.

Los símbolos confederados son tema de debate en muchos estados en medio de las protestas generalizadas en todo Estados Unidos contra el racismo y la violencia policial. Los monumentos han permanecido durante más de un siglo a las afueras de tribunales, pero han sido removidos o reubicados en otras propiedades públicas en distintos estados del Sur en los últimos días. Supervisores de varios condados de Mississippi discuten el asunto.

En el condado de Lowndes, en el noreste de Mississippi, los supervisores rechazaron el lunes por votación retirar un monumento confederado que ha permanecido afuera de la corte del condado, en Columbus, desde 1912. La estatua es la de un soldado confederado con la leyenda de que el sur luchó por una “noble causa”. Tres supervisores de raza blanca votaron para rechazar la propuesta y dos supervisores de raza negra votaron a favor.

En cierto punto de la reunión, uno de los supervisores de raza blanca, Harry Sanders, dijo que retirar el monumento no resolvería nada y sería un intento de borrar la historia.

“Necesitamos que se nos recuerden algunas de las atrocidades que ocurrieron”, declaró. “Si no se nos recuerdan, podríamos olvidarlas y la historia se repetirá”.

Después de la reunión, el republicano Sanders dijo, según el diario Commercial Dispatch, que otros grupos que han sufrido de abusos en el pasado — citando a inmigrantes irlandeses, italianos, polacos y japoneses— fueron capaces de “asimilar” la situación.

“Los únicos que han tenido problemas ¿Adivinen quiénes son? Los afroestadounidenses”, declaró Sanders. “¿Saben por qué? En mi opinión, fueron esclavos y debido a ello, no tenían que salir a ganar dinero, no tenían que hacer nada. Quien los poseyera los atendía, los alimentaba, los vestía y les daba trabajo. Se volvieron dependientes y esa dependencia continúa. Los demócratas aquí que dependen del voto de las personas de raza negra para ser elegidos, hacen que dependan de ellos”.

El representante estatal demócrata Kabir Karriem, un afroestadounidense, dijo el martes a The Associated Press que Sanders debería renunciar. Karriem dijo que las declaraciones de Sanders fueron “desastrosas”.

“Realmente es imperdonable lo descabelladas que fueron, sabiendo que tiene a personas de raza negra en su distrito”, dijo Karriem. “Su historia revisionista no es para nada precisa. Nuestros ancestros no querían ser esclavos”.

Sanders no respondió de momento un mensaje dejado por The Associated Press en su buzón de voz.

Emily Wagster Pettus está en Twitter como: http://twitter.com/EWagsterPettus