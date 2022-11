TURÍN, Italia (AP) — El estadounidense Taylor Fritz avanzó a semifinales tras derrotar el jueves 7-6 (4), 6-7 (5), 6-2 al canadiense Felix Auger-Aliassime en el torneo ATP Finales, el último del año, en el que el español Rafael Nadal ganó en la jornada al noruego Casper Ruud pero ya estaba eliminado.

Fritz enfrentará ahora al serbio Novak Djokovic, que ha conquistado cinco veces la competición.

El partido prosiguió sin complicaciones en los servicios, aunque en el último set Fritz consiguió un par de rompimientos en los tres games finales.

El estadounidense logró el pase a la siguiente ronda al ganar el primero de dos puntos para partido después de que el canadiense, que se estrenó en la competición, enviara fuera un revés.

Antes del sexto game del último parcial, los otros únicos puntos para rompimiento sucedieron en el segundo game del segundo set, cuando Fritz superó tres frente al canadiense.

El noruego Ruud ya se había instalado en semifinales aunque cayó 7-5, 7-5 ante el ya eliminado Nadal, que era primer cabeza de serie. Ruud tiene marca de 0-8 frente a jugadores que ocupan los tres primeros casilleros de la clasificación mundial.

El nórdico enfrentará al ganador del partido del viernes entre el griego Stefanos Tsitsipas y el ruso Andrey Rublev.

Nadal había perdido sus dos primeros partidos del torneo y evitó empatar la peor racha de su carrera de cinco descalabros.

“He estado practicando bien”, dijo Nadal. “Tal vez no he tenido suficientes partidos para estar al nivel que necesito. Quizá no tenga la suficiente confianza después de seis meses difíciles. Así es”.

“Reconozco que la temporada no concluyó como yo deseaba, pero al menos terminé con una victoria positiva”, afirmó. “Es importante el último partido oficial de la campaña y por ello estoy feliz".

Nadal conquistó el Abierto de Australia y el Abierto de Francia, con lo que suma la cifra récord de 22 títulos de Grand Slam, pero sólo ha jugado nueve partidos de sencillos desde que se retiró de Wimbledon un día antes de su encuentro de semifinales debido al desgarro de un músculo en el abdomen.

“Qué más puedo pedir: seis meses difíciles en 2022, dos títulos de Grand Slam y terminar el año en un sitio elevado en la clasificación mundial”, dijo Nadal, de 36 años.

“A mi edad, tener capacidad para conseguir logros y ser competitivo significa mucho para mí”, apuntó.

El español dijo que en 2023 desea “comenzar la temporada con la energía correcta, la actitud correcta, alcanzar el nivel que necesito para ser competitivo desde el inicio. Hay que intentarlo y eso me llena de emoción”.