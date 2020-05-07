Foran names third marking period honor students
The following students were named to the third marking period honor roll at Joseph A. Foran High School.
High Honors
Grade 9 — Nicholas Agresti, Skyler Agresti, Kaitlyn Beaupre, Apneet Bhangoo, Carolina Burcio, Alexandria Carter, Kevin Chen, Joseph Cichowski, Jack D'Avignon, Jamie D'Avignon, Julia Deicicchi, Kaitlin Dobkowski, Tighe Duggan, Madeline Elmo, Grace Foley, Justin Gentallan, Anna Harris, Jordan Hines, Mallory Janik, Jenna Johnson, Maria Korman, Lauren Lavin, Shea Mahon, Alexa Malerba, Gavin Marchesseault, Steven Mingrone, Ella Morales, Kaleigh Morton, Connor Nieman, Chloe Nittoly, Cynthia Pan, Kylee Payne, Abigail Riznyk, Anna Romano, Lauren Roth, Hannah Salsbury, Violet Wilson, Heather Withers, Liam Young, Noreen Zaman.
Grade 10 — Penelope Aubin, Ana De Castro, Damon Downs, Lynelle Fernandez, Connor Funk, David Gaetano, Maria Garbin, Arezoo Ghazagh, Kaylee Granfield, Delaney Mayville, Katrina Mosquera-Maykovych, Courtney Musante, Anna Paul, Emilia Russell, Abby Sanwald, Brygid Sawitsky, Rylee Tondora, Mia Williams, Julianne Yasona.
Grade 11 — Kaitlyn Adkins, Benjamin Carlson, Shea Carroll, Kathleen Chang, Devin DeMarco, Allie Domingue, Elizabeth Dong, Brett Dumais, Ethan Edmondson, Cole Heitmann, William Johnson, Henry Leonard, Luca Marinelli, Ryan Marren, Isabel Morales, Maci Pastir, Amanda Queiroz, Joshua Riznyk, Benjamin Rothchild, Makenna Rozzi, Kristina Simmons, Mary Weissauer, Abigail Woodward, Mary Wydan.
Grade 12 — Brianna Aguilar, Emma Bell, Mackenzie Buffham, Lucas Burgard, Marguerite Collette, Kelsey Cugini, Amy Eidelman, Alina Goorhigian, Anna Jani, Andre Jin, Grace Jordan, Anthony Ljuljdjurovic, Maxine Lynch, Corina Massey, Isabella McPadden, Isabel Messore, Clea O'Neil, Gavin Paul, David Torgerson, Shania Vijay, Mirza Wahida.
First Honors
Grade 9 — Christopher Adkins, James Allen, Colleen Ardolino, Logan Aronson, Sophia Ayoub, Olivia Bernhard, Cristian Boutote, Luciana Cappello, Johann Chen, Fiona Ciambriello, Mia Coppola, Luke Cruz, Rowan Curley, Ayron De Guzman, Julia DeEll, Joseph DeFreitas, Ethan Domingue, Mirza Fahmida, Zoe Fallon, Joseph Gaetano, Mati Gorges, Taylar Gottsegen, Jason Grewal, Gerold Gutierrez, Nicole Hale, Annabel Hoover, Azam Hostetler, Emma Jani, Reese Jasminski, Rylie Keller, Sabrina Kenney, Evan Kerzner, Ava Lam, Samantha Lavallee;
Also, Fiani Lin, Visaily Martinez Cruz, Sara Money, Venice Montanaro, Isaiah Moore, Kathryn Nichols, Kylie Nigretti, Hailey Oliver, Keith Pokornowski, Nakira Rembert, Mary Rodrigues, Holden Rozzi, Melisa Santana Soto, Ginger Schmidt, Allison Scicchitano, Teresa Shugrue, Madison Smith, Tyler Soule, Isabella Speringo, Luke Thomas, Mekhi Thompson, Jazmin Trinidad, Arda Turan, Zharia Vasquez, Tyler Vinhais, Gabrielle Ward, Jacob Ward, Annabel Wardman, Cal Wrigley, Samantha Young.
Grade 10 — Yara Alharbali, Lauren Ardolino, Oliver Ardrey, Sean Ayoub, Jason Barile, Owen Bell, Jessica Chamberlain, Simon Collette, Melissa Connelly, Sara Connelly, Caitlin Cook, Aidan Davis, Trey Deitelbaum, Charles Diamantis, Jake Duggan, Marissa Dumais, Quincy Ercanbrack, Emma Fiorillo, Stephanie Galaburri, Aidan Glass, Ivy Glidden, Tuana Gonul, Megan Griffin, Dylan Haig, Justin Hanelt, Katharine Harrison, Alexandria Hart, Joseph Honcz, Ashley Hoydilla, Nathanael Huebner, Bridget Kiernan, Rian Koenig, Victoria Koenig;
Also, Jonathan Lahav, Srisaiveda Lakkamraju, Mia Loewenberg, Delsie Lopez, Charlotte Mackell, Georgia Malesky, Brian Massey, Tori Matula, Sarah McNemar, Megan McTigue, Isabella Mema, Kevin Nguyen, Kathleen Ourfalian, Celidgh Pikul, Jeremy Queiroz, Jesse Rembert, Nathan Rodriguez, Skylar Rowe, Samuel Rozzi, Daniel Ruano, Jacob Sanwald, Elizabeth Schumann, Nicole Simon, April Smith, Ava Steigbigel, Grace Tavitian, Krishan Tingling, Elizabeth Walsh, Peyton Wedemeyer, Brian Wilcox, Makenzie Wisniewski, Brayden Young, Kyle Zarnoch.
Grade 11 — Amy Alicki, Caitlin Ardito, Emily Brenes, Anna Byers, Paige Carlson, Sarah Casey, Iris Chen, Nathan Chen, Daniya Chopra, Jenna Cichowski, Kensye Cocchia, Lily Cummings-Danehy, Kaitlyn Dalby, Emma Davies, Jessie D’Avignon, Nico Esposito, Griffin Foley, Benjamin Geier, Catherine Giuntoli, Kayleigh Hackett, Eric Haig, Lauren Heenan, Kevin Huang, Emily Jankura, Robin Jans, Emma Jerue, Noelle Joobeur, Amanda Kenney, Wahaab Khan, Thomas Kummer, Tori Lanese, Asia Lewis, Leif Lund, Michael Maurice, Soledad Meade, Sarah Moustafa, Austin Murphy, Han Nguyen, Mia Nittoly, Eleanor Noyes, Chloe Oliver, Olivia Ortiz, Mark Paine, Ethan Pereira, Kaylee Phung, Christian Piscitelli, Aliya Prosser, Kristal Reyes, Kyriake Robotis, Colin Saldaris, Isabella Salvador, Aidan Schumann, Brittany Soriano, Ria Srivastava, Ashley Taylor, Thomas Treichel, Shayleen Trinidad, Shayna Turner, Jaime Visocchi, Kaya Vital, Devyn Weed, Cate Wrigley.
Grade 12 — Leslie Akuffo, John Barile, Vaishnavi Bulusu, Emma Champagne, Malcolm Chavez, Ashley Ciesluk, Bridget Collins, Alexander Conte, Casey Coon, Chanel Darden, Ana De Castro, Deanna Dempsey, Kathryn Dennis, David Dong, Amanda Doyle, Isaiah Fazio, Dylan Fernandez, Leandra Fernandez, Pauline Fernandez, Shannon Franze, Jason Giambra, Natalie Goncalves, Tyler Griffin, Leigha Howland, Jonathan Huebner, Drew Izzo, Kelsey Jamieson, Ryan Jordan, Kayla Jurzyk, Trevanna Kandrach, Matthew Kelleher, Matthew Kiernan, Jennifer Kirk, Hannah Kupson, Grace Lavallee, Sarah Lockwood, Jordan Macdonald, Mackenzie Maher;
Also, Madison Marcy, Haley Marshall, Pedro Mata, Brendan May, Anna Melton, Jonfranco Menta, Abigayle Mitchell, Ariana Montero, Matthew Mullen, Timothy Nicolia, Nicole North, Jacob Ochman, Jason Olexovitch, Caden Ondek, Katara Paquet, Dana Parrott, Hannah Pokornowski, Nicholas Porrello, Sara Portoff, Max Queiroz, Patrick Rescsanski, Jacqueline Roberts, Renee Robles, Jessica Sanders, Madison SantaBarbara, Emin Sarabsky, John Shannon, Lily Smith, Logan Stafford, Isabelle Thrun, Mia Tunucci, Roma Ubaldi, Emily Wheaton, Evan White, Jacob Willey.
Second Honors
Grade 9 — Jake Arneth, Sidra Barry, Logan Bernier, Anthony Brassell, Skylar Chamberlain, Xavier Douglas, Madison Fuller, David Grant-Eckhart, Riley Grunow, Leah Hitchcock, Trevor Jaynes, Nathan Joye, Austin Lermayer, Jonna Lord, Griffin Lucy, Craig Mager, Cody Mainville, Vivian Marcello, Diana Markevych, Samantha Mauro, Gavin Morey, Zaara Nazeer, Felicity O'Brien, Alexa Papazoglou, Ariel Phantharangsy, Jack Pietrosanti, Leonard Prue, Andrew Purvis, Fernando Queiroz, Gwendolyn Rodriguez, Brett Rohleder, Jolita Sanchez Garcia, Olivia Schaible, Evan Schoendorf, Lauren Stroffolino, Braden Tarczali, Gabriella Testani, Andrew Thompson, Zachary Trevethan, Skylar Troiano, Shaun Turner, Joshua Verdejo, Kayla Vesprey-Walker, Hailey Wilcox.
Grade 10 — William Auscavitch, Rylie Bryant, Ava Candido, Maguire Casey, Olivia Connelly, Jason Cruz, Brianna Czar, Sanaa Darden, Hanna Della Bitta-Falkowski, Ayse Demir, Anthony Edmond, Ian Eisenman, Cecilia Felix, Haley Flynn, Anthony Giordano, Paul Goncalves, Ashley Hammond, Barry Held, Basit Iddriss, Laila Idone, Abigail Jordan, Jasmine Juarez, Andrew Kupson, Lance Longo, Elliot Lyons, Patrick Mata, Amelia McGonigle, Kyle Pokornowski, Dean Ross, Connor Stafford, Morgan Viesselman, Cassidy Warakomski, Austin Weiss.
Grade 11 — Daniel Abate, Amaya Bernal, Joseph Bevilacqua, Isabel Blanco, Mariah Cannon, Christian Casas, Sofia Catalano, Ava Ciambriello, James Dalby, Madison DeBiase, Jenna DeEll, Charlotte Dworski, Patrick Fallon, Phoebe Fiore, Kenzie Frawley, Jolene Golino, Wyatt Guerini, Melissa Heiter, Tyler Iacono, Kyra Johnson, Riana-Lynn Klisus, Katelyn Lagasse, Samantha Lambert, Audrey Lane, Jordan LaRocca, Alexander Loomis, Emily McNulty, Tori Miller, Ryan Morton, Krista Nichols, Jacob Papazoglou, Tarkan Pehlivan, Skylar Porter, Jesse Rohleder, Andrew Rozzi, Haley Ruane, Trevor Saccone, Jacob Shushan, Renzo Silva, Emma Sirico, Bryan Thompson, Kaya Turner, Brianna Verdejo, Robert Wainman, Shaynah Wallenta, Derek Wiederhold, Anthony Yannella.
Grade 12 — Victoria Anton, Luke Ardolino, Briana Brassell, Alexis Burwell, Richard Carino, Kalyn Cocchia, William Corkery, Daniel Cronin, Sarah Davies, Anthony Davis, Ciara DeMott, Zoe Eichner, John Flaskamper, Garrett Garfield, Abigail Gerstein, Matthew Gilebbi, Jessica Gluhanich, Cassandra Harrington, Andrew Janik, Edward Jennings, Jack Jezierny, Eric Kelly, Kyle Kenney, Colby Kmetz, Gia Lambiase, Jacquelyn Larese, Gavin Lermayer, Matthew Martin, Theodore Mauro, Isabela Meade, Julia Munn, Kevin Nelson, Lauren Nieman, Isabella O'Brien, Sean O'Connor, Gavin Paeth, Rebecca Palermo, Isabella Pietrosanti, Zoe Pringle, Matthew Rothchild, Gary Safferstein, Aaron Scofield, Daniel Silva, Andrew Stuart, Samantha Sutton, Tremaine Thomas, Ryan Torres, Victoria Tran, Macy Vital, Thomasina Warrington, Carly Whelan, Jessica Wolfe, Michael Young.