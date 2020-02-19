Foran names second marking period honor students
The following students were named to the second marking period honor roll at Joseph A. Foran High School:
High honors
Grade 9 — Skyler Agresti, Carolina Burcio, Alexandria Carter, Joseph Cichowski, Julia Deicicchi, Kaitlin Dobkowski, Tighe Duggan, Madeline Elmo, Nicole Hale, Mallory Janik, Maria Korman, Shea Mahon, Steven Mingrone, Ella Morales, Kaleigh Morton, Cynthia Pan, Anna Romano, Hannah Salsbury, Annabel Wardman, Violet Wilson, Liam Young.
Grade 10 — Penelope Aubin, Melissa Connelly, Sara Connelly, Emma Fiorillo, Connor Funk, David Gaetano, Maria Garbin, Arezoo Ghazagh, Kaylee Granfield, Katharine Harrison, Srisaiveda Lakkamraju, Delaney Mayville, Megan McTigue, Katrina Mosquera-Maykovych, April Smith, Peyton Wedemeyer, Mia Williams.
Grade 11 — Benjamin Carlson, Kathleen Chang, Lily Cummings-Danehy, Emma Davies, Devin DeMarco, Cole Heitmann, William Johnson, Luca Marinelli, Amanda Queiroz, Kristina Simmons, Thomas Treichel, Abigail Woodward, Mary Wydan.
Grade 12 — Lucas Burgard, Anna Jani, Andre Jin, Anthony Ljuljdjurovic, Maxine Lynch, Corina Massey, Gavin Paul, Hannah Pokornowski, Logan Stafford, Andrew Stuart.
First honors
Grade 9 — Nicholas Agresti, Colleen Ardolino, Logan Aronson, Sophia Ayoub, Kaitlyn Beaupre, Olivia Bernhard, Apneet Bhangoo, Luciana Cappello, Kevin Chen, Fiona Ciambriello, Luke Cruz, Jack D’Avignon, Jamie D'Avignon, Zoe Fallon, Grace Foley, Madison Fuller, Joseph Gaetano, Justin Gentallan, David Grant-Eckhart, Jason Grewal, Gerold Gutierrez, Anna Harris, Jordan Hines, Annabel Hoover, Azam Hostetler, Emma Jani, Reese Jasminski, Jenna Johnson, Rylie Keller, Sabrina Kenney, Evan Kerzner, Ava Lam, Samantha Lavallee, Lauren Lavin, Fiani Lin, Alexa Malerba, Gavin Marchesseault, Cruz Martinez, Sara Money, Kathryn Nichols, Connor Nieman, Kylie Nigretti, Chloe Nittoly, Kylee Payne, Fernando Queiroz, Nakira Rembert, Abigail Riznyk, Mary Rodrigues, Lauren Roth, Holden Rozzi, Soto Santana, Ginger Schmidt, Allison Scicchitano, Teresa Shugrue, Madison Smith, Arda Turan, Zharia Vasquez, Tyler Vinhais, Gabrielle Ward, Jacob Ward, Samantha Young, Noreen Zaman.
Grade 10 — Yara Alharbali, Sean Ayoub, Jason Barile, Owen Bell, Jessica Chamberlain, Caitlin Cook, Joshua Cummings, Castro De, Trey Deitelbaum, Ayse Demir, Charles Diamantis, Damon Downs, Marissa Dumais, Lynelle Fernandez, Haley Flynn, Stephanie Galaburri, Aidan Glass, Ivy Glidden, Tuana Gonul, Megan Griffin, Dylan Haig, Justin Hanelt, Alexandria Hart, Barry Held, Joseph Honcz, Ashley Hoydilla, Nathanael Huebner, Bridget Kiernan, Rian Koenig, Victoria Koenig, Jonathan Lahav, Mia Loewenberg, Delsie Lopez, Tori Matula, Amelia McGonigle, Sarah McNemar, Isabella Mema, Courtney Musante, Kathleen Ourfalian, Anna Paul, Kyle Pokornowski, Jeremy Queiroz, Jesse Rembert, Nathan Rodriguez, Skylar Rowe, Daniel Ruano, Emilia Russell, Abby Sanwald, Brygid Sawitsky, Elizabeth Schumann, Ronan Smith, Ava Steigbigel, Grace Tavitian, Rylee Tondora, Elizabeth Walsh, Cassidy Warakomski, Brian Wilcox, Makenzie Wisniewski, Julianne Yasona, Kyle Zarnoch.
Grade 11 — Daniel Abate, Kaitlyn Adkins, Amy Alicki, Emily Brenes, Paige Carlson, Iris Chen, Nathan Chen, Daniya Chopra, Jenna Cichowski, Jessie D'Avignon, Madison DeBiase, Allie Domingue, Elizabeth Dong, Brett Dumais, Ethan Edmondson, Nico Esposito, Catherine Giuntoli, Kayleigh Hackett, Eric Haig, Kevin Huang, Emily Jankura, Emma Jerue, Amanda Kenney, Wahaab Khan, Misai Lam, Henry Leonard, Leif Lund, Ryan Marren, Michael Maurice, Soledad Meade, Isabel Morales, Austin Murphy, Han Nguyen, Mia Nittoly, Eleanor Noyes, Chloe Oliver, Olivia Ortiz, Mark Paine, Katherine Parker, Ethan Pereira, Christian Piscitelli, Skylar Porter, Kristal Reyes, Joshua Riznyk, Benjamin Rothchild, Makenna Rozzi, Colin Saldaris, Aidan Schumann, Michael Simonelli, Brittany Soriano, Shayleen Trinidad, Shayna Turner, Mary Weissauer, Cate Wrigley.
Grade 12 — Brianna Aguilar, Leslie Akuffo, Emma Bell, Mackenzie Buffham, Vaishnavi Bulusu, Richard Carino, Malcolm Chavez, Ashley Ciesluk, Marguerite Collette, Bridget Collins, Alexander Conte, Casey Coon, Daniel Cronin, Kelsey Cugini, Chanel Darden, Amy Eidelman, Isaiah Fazio, Abigail Gerstein, Jason Giambra, Natalie Goncalves, Alina Goorhigian, Jonathan Huebner, Kelsey Jamieson, Trevanna Kandrach, Matthew Kiernan, Hannah Kupson, Joanna Kyek, Jordan Macdonald, Haley Marshall, Pedro Mata, Brendan May, Isabella McPadden, Isabela Meade, Anna Melton, Isabel Messore, Ariana Montero, Nicole North, Sean O'Connor, Jason Olexovitch, Caden Ondek, Clea O'Neil, Rebecca Palermo, Sara Portoff, Emin Sarabsky, John Shannon, Samantha Sutton, Isabelle Thrun, David Torgerson, Shania Vijay, Mirza Wahida, Evan White, Jacob Willey.
Second honors
Grade 9 — Christopher Adkins, James Allen, Jake Arneth, Logan Bernier, Cristian Boutote, Skylar Chamberlain, Johann Chen, Mia Coppola, Rowan Curley, Julia DeEll, Joseph DeFreitas, Ethan Domingue, Mirza Fahmida, Arianna Fennell, Nicolas Garcia, Mati Gorges, Taylar Gottsegen, Aidan Grant, Riley Grunow, Leah Hitchcock, Miah Lasorso, Austin Lermayer, Craig Mager, Nicki Mainville, Samantha Mauro, Venice Montanaro, Isaiah Moore, Zaara Nazeer, Felicity O'Brien, Hailey Oliver, Alexa Papazoglou, Keith Pokornowski, Leonard Prue, Andrew Purvis, Brett Rohleder, Garcia Sanchez, Ava Scholl, Jayson Schulte, Tyler Soule, Isabella Speringo, Braden Tarczali, Gabriella Testani, Luke Thomas, Andrew Thompson, Mekhi Thompson, Kalei Tingling, Zachary Trevethan, Jazmin Trinidad, Joshua Verdejo, Kayla Vesprey-Walker, Hannah Wainman, Cal Wrigley.
Grade 10 — Lauren Ardolino, Oliver Ardrey, William Auscavitch, Rylie Bryant, Maguire Casey, Camden Charland, Sanaa Darden, Aidan Davis, Aiden Day, Jake Duggan, Ian Eisenman, Quincy Ercanbrack, Paul Goncalves, Ashley Hammond, Laila Idone, Angela Kapikian, Caroline Leszko, Lance Longo, Georgia Malesky, Brian Massey, Patrick Mata, Kevin Nguyen, Jared O'Sullivan, Kaleigh Porcu, Dean Ross, Samuel Rozzi, Jacob Sanwald, Connor Stafford, Luca Ubaldi, Morgan Viesselman, Austin Weiss, Brayden Young, Carly Zieman.
Grade 11 — Maegan Alderman, Caitlin Ardito, Isabel Blanco, Anna Byers, Nicholas Carroll, Shea Carroll, Sarah Casey, Sofia Catalano, Kensye Cocchia, James Dalby, Kaitlyn Dalby, Jack Dawid, Aidan Dowen, Charlotte Dworski, Phoebe Fiore, Griffin Foley, Kenzie Frawley, Benjamin Geier, Tyanna Glover, Jolene Golino, Patrick Griffin, Dustin Hueffman, Tyler Iacono, Noelle Joobeur, Thomas Kummer, Audrey Lane, Seraiah LaPorte, Lindsey Larese, Jordan LaRocca, Asia Lewis, Alexander Loomis, Tori Miller, Sarah Moustafa, Krista Nichols, Maci Pastir, Kaylee Phung, Aliya Prosser, Jesse Rohleder, Haley Ruane, Isabella Salvador, Jacob Shushan, CJ Simone, Emma Sirico, Ria Srivastava, Ashley Taylor, Brianna Verdejo, Jaime Visocchi, Kaya Vital, Shaynah Wallenta, Devyn Weed, Derek Wiederhold, Anthony Yannella.
Grade 12 — Luke Ardolino, John Barile, Reilly Barry, Hailey Bishop, Alexis Burwell, Anthony Capua, Evelyn Cespedes, William Corkery, Castro De, Kathryn Dennis, Dylan Fernandez, Pauline Fernandez, Garrett Garfield, Matthew Gilebbi, Jessica Gluhanich, Benjamin Grunow, Cassandra Harrington, Trevor Hitchcock, Leigha Howland, Drew Izzo, Edward Jennings, Kayla Jurzyk, Matthew Kelleher, Jennifer Kirk, Dylan Kyek, Grace Lavallee, Gavin Lermayer, Sarah Lockwood, Matthew Martin, Alexa Mendillo, Jonfranco Menta, Abigayle Mitchell, Alexander Moreno, Meghan Muldowney, Julia Munn, Kevin Nelson, Timothy Nicolia, Lauren Nieman, Isabella O’Brien, Katara Paquet, Dana Parrott, Trevor Perrotti, William Phelan, Nicholas Porrello, Max Queiroz, Jacqueline Roberts, John Ross, Gary Safferstein, Jessica Sanders, Madison SantaBarbara, Blaize Scott-Purdy, Ryan Torres, Mia Tunucci, Roma Ubaldi, Kwadir Vesprey-Walker, Bryant Wardman, Michael Young.