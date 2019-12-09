Foran names first quarter honor students
The following students were named to the first quarter honor roll at Joseph A. Foran High School.
High honors
Grade 9 — Nicholas Agresti, Skyler Agresti, Apneet Bhangoo, Carolina Burcio, Alexandria Carter, Joseph Cichowski, Kaitlin Dobkowski, Madeline Elmo, Zoe Fallon, Joseph Gaetano, Jason Grewal, Nicole Hale, Anna Harris, Jordan Hines, Azam Hostetler, Mallory Janik, Lauren Lavin, Shea Mahon, Alexa Malerba, Gavin Marchesseault, Steven Mingrone, Ella Morales, Kylie Nigretti, Cynthia Pan, Anna Romano, Lauren Roth, Hannah Salsbury, Violet Wilson, Liam Young, Noreen Zaman.
Grade 10 — Penelope Aubin, Sean Ayoub, Ayse Demir, Emma Fiorillo, Connor Funk, David Gaetano, Maria Garbin, Arezoo Ghazagh, Kaylee Granfield, Megan Griffin, Katharine Harrison, Srisaiveda Lakkamraju, Delaney Mayville, Megan McTigue, Katrina Mosquera-Maykovych, Courtney Musante, Jesse Rembert, Emilia Russell, Brygid Sawitsky, Rylee Tondora, Peyton Wedemeyer, Mia Williams.
Grade 11 — Kaitlyn Adkins, Benjamin Carlson, Kathleen Chang, Daniya Chopra, Lily Cummings-Danehy, Emma Davies, Devin DeMarco, Allie Domingue, Elizabeth Dong, Eric Haig, Henry Leonard, Luca Marinelli, Isabel Morales, Amanda Queiroz, Joshua Riznyk, Makenna Rozzi, Colin Saldaris, Kristina Simmons, Thomas Treichel, Abigail Woodward, Mary Wydan.
Grade 12 — Brianna Aguilar, Emma Bell, Lucas Burgard, Chanel Darden, Joseph D'Avignon, Anna Jani, Andre Jin, Joanna Kyek, Anthony Ljuljdjurovic, Maxine Lynch, Corina Massey, Clea O'Neil, Gavin Paul, David Torgerson.
First honors
Grade 9 — James Allen, Colleen Ardolino, Logan Aronson, Sophia Ayoub, Kaitlyn Beaupre, Olivia Bernhard, Cristian Boutote, Luciana Cappello, Skylar Chamberlain, Kevin Chen, Fiona Ciambriello, Luke Cruz, Jack D'Avignon, Jamie D'Avignon, Julia Deicicchi, Ethan Domingue, Tighe Duggan, Mirza Fahmida, Grace Foley, Justin Gentallan, Taylar Gottsegen, Gerold Gutierrez, Leah Hitchcock, Annabel Hoover, Emma Jani, Reese Jasminski, Jenna Johnson, Nathan Joye, Rylie Keller, Evan Kerzner, Maria Korman, Ava Lam, Samantha Lavallee, Fiani Lin, Nicki Mainville, Visaily Martinez Cruz, Sara Money, Venice Montanaro, Kaleigh Morton, Zaara Nazeer, Connor Nieman, Chloe Nittoly, Felicity O'Brien, Kylee Payne, Jack Pietrosanti, Fernando Queiroz, Nakira Rembert, Andrew Richetelli, Abigail Riznyk, Mary Rodrigues, Melisa Santana Soto, Ginger Schmidt, Ava Scholl, Allison Scicchitano, Teresa Shugrue, Madison Smith, Isabella Speringo, Luke Thomas, Skylar Troiano, Arda Turan, Zharia Vasquez, Joshua Verdejo, Gabrielle Ward, Jacob Ward, Annabel Wardman, Samantha Young.
Grade 10 — Yara Alharbali, Jason Barile, Owen Bell, Rylie Bryant, Jessica Chamberlain, Melissa Connelly, Sara Connelly, Caitlin Cook, Joshua Cummings, Aiden Day, Ana De Castro, Trey Deitelbaum, Charles Diamantis, Damon Downs, Jake Duggan, Marissa Dumais, Lynelle Fernandez, Aidan Glass, Ivy Glidden, Paul Goncalves, Tuana Gonul, Dylan Haig, Ashley Hammond, Justin Hanelt, Alexandria Hart, Barry Held, Joseph Honcz, Ashley Hoydilla, Nathanael Huebner, Bridget Kiernan, Rian Koenig, Victoria Koenig, Caroline Leszko, Delsie Lopez, Brandon Macdonald, Brian Massey, Tori Matula, Amelia McGonigle, Sarah McNemar, Isabella Mema, Kevin Nguyen, Kathleen Ourfalian, Anna Paul, Celidgh Pikul, Kyle Pokornowski, Skylar Rowe, Daniel Ruano, Abby Sanwald, Elizabeth Schumann, Nicole Simon, April Smith, Ava Steigbigel, Grace Tavitian, Bianca Torres, Morgan Viesselman, Elizabeth Walsh, Cadence Wise, Makenzie Wisniewski, Julianne Yasona, Brayden Young, Kyle Zarnoch, Carly Zieman.
Grade 11 — Daniel Abate, Emily Brenes, Paige Carlson, Shea Carroll, Sofia Catalano, Nathan Chen, Jenna Cichowski, Kensye Cocchia, Jessie D'Avignon, Madison DeBiase, Aidan Deschaine, Aidan Dowen, Brett Dumais, Ethan Edmondson, Nico Esposito, Patrick Fallon, Griffin Foley, Catherine Giuntoli, Jillian Goldbeck, Patrick Griffin, Wyatt Guerini, Kayleigh Hackett, Lauren Heenan, Cole Heitmann, Kailey Howell, Kevin Huang, Tyler Iacono, Emily Jankura, Robin Jans, Emma Jerue, William Johnson, Amanda Kenney, Thomas Kummer, Katelyn Lagasse, Misai Lam, Audrey Lane, Tori Lanese, Michael Maurice, Soledad Meade, Sarah Moustafa, Austin Murphy, Han Nguyen, Mia Nittoly, Eleanor Noyes, Chloe Oliver, Olivia Ortiz, Mark Paine, Maci Pastir, Ethan Pereira, Kaylee Phung, Christian Piscitelli, Skylar Porter, Hallie Riggott, Benjamin Rothchild, Isabella Salvador, Ria Srivastava, Ashley Taylor, Bryan Thompson, Shayleen Trinidad, Jaime Visocchi, Mary Weissauer, Josephine Wydan, Anthony Yannella.
Grade 12 — Leslie Akuffo, John Barile, Mackenzie Buffham, Vaishnavi Bulusu, Anthony Capua, Richard Carino, Evelyn Cespedes, Malcolm Chavez, Ashley Ciesluk, Marguerite Collette, Bridget Collins, Alexander Conte, Casey Coon, Daniel Cronin, Ana De Castro, Ciara DeMott, Kathryn Dennis, Amy Eidelman, Dylan Fernandez, Leandra Fernandez, Jason Giambra, Natalie Goncalves, Alina Goorhigian, Tyler Griffin, Leigha Howland, Jonathan Huebner, Kelsey Jamieson, Kayla Jurzyk, Trevanna Kandrach, Matthew Kiernan, Jennifer Kirk, Hannah Kupson, Grace Lavallee, Sarah Lockwood, Jordan Macdonald, Haley Marshall, Matthew Martin, Pedro Mata, Brendan May, Isabella McPadden, Isabela Meade, Anna Melton, Isabel Messore, Abigayle Mitchell, Ariana Montero, Julia Munn, Lauren Nieman, Nicole North, Caden Ondek, Rebecca Palermo, Katara Paquet, Sean Park, William Phelan, Hannah Pokornowski, Nicholas Porrello, Sara Portoff, Zoe Pringle, Max Queiroz, Matthew Rothchild, Emin Sarabsky, John Shannon, Lily Smith, Logan Stafford, Andrew Stuart, Samantha Sutton, Isabelle Thrun, Victoria Tran, Mia Tunucci, Roma Ubaldi, Shania Vijay, Mirza Wahida, Emily Wheaton, Evan White, Michael Young.
Second honors
Grade 9 — Christopher Adkins, Jake Arneth, Cole Cahill, Mia Coppola, Ayron De Guzman, Julia DeEll, Joseph DeFreitas, Sarah Flaws, Madison Fuller, Thomas Gauthier, Mati Gorges, Aidan Grant, David Grant-Eckhart, Hayden Grigas, Riley Grunow, Jaelen Harnett, Emma Hydeck, Sabrina Kenney, Miah Lasorso, Austin Lermayer, Griffin Lucy, Craig Mager, Cody Mainville, Vivian Marcello, Samantha Mauro, Isaiah Moore, Kathryn Nichols, Hailey Oliver, Alexa Papazoglou, Keith Pokornowski, Leonard Prue, Andrew Purvis, Brett Rohleder, Holden Rozzi, Evan Schoendorf, Rowan Soracco, Tyler Soule, Amelia Stanton, Lauren Stroffolino, Braden Tarczali, Gabriella Testani, Mekhi Thompson, Zachary Trevethan, Jazmin Trinidad, Shaun Turner, Kayla Vesprey-Walker, Tyler Vinhais, Hailey Wilcox, Cal Wrigley.
Grade 10 — Joel Acevedo, Lauren Ardolino, Oliver Ardrey, Ghazia Battool, Maguire Casey, Camden Charland, Simon Collette, Olivia Connelly, Sanaa Darden, Aidan Davis, Hanna Della Bitta-Falkowski, Ian Eisenman, Quincy Ercanbrack, Haley Flynn, Stephanie Galaburri, Mivette Garcia, Anthony Giordano, Jileiny Gonzalez, Maxwell Howland, Laila Idone, Abigail Jordan, Angela Kapikian, Andrew Kupson, Jonathan Lahav, Mia Loewenberg, Lance Longo, Elliot Lyons, Charlotte Mackell, Jacob Madarang, Patrick Mata, Lia Ospina, Jared O'Sullivan, Amanda Pompa, Kaleigh Porcu, Jeremy Queiroz, Nathan Rodriguez, Dean Ross, Samuel Rozzi, Jacob Sanwald, James Schulte, Madison Sheppard, Ronan Smith, Connor Stafford, Madeline Sutton, Daniel Thanas, Kayden Turner, Luca Ubaldi, Cassidy Warakomski, Austin Weiss, Brian Wilcox, Brendan Ziegler.
Grade 11 — Maegan Alderman, Amy Alicki, Caitlin Ardito, Amaya Bernal, Joshua Bernardo, Isabel Blanco, Wesley Buzelle, Anna Byers, Nicholas Carroll, Anthony Cascella, Sarah Casey, Iris Chen, Ben Cogan, James Dalby, Kaitlyn Dalby, Jack Dawid, Emily Eschweiler, Kenzie Frawley, Jolene Golino, Melissa Heiter, Kyra Johnson, Wahaab Khan, Christian Koschwitz, Seraiah LaPorte, Jordan LaRocca, Leif Lund, Ryan Marren, Tori Miller, Ryan Morton, Kellan Neely, Krista Nichols, Aliya Prosser, Jesse Rohleder, Andrew Rozzi, Haley Ruane, Trevor Saccone, Aidan Schumann, Renzo Silva, Michael Simonelli, Emma Sirico, Brittany Soriano, Theodore Stanton, Shayna Turner, Robert Utz, Laniya Velez, Brianna Verdejo, Jacob Visocchi, Kaya Vital, Robert Wainman, Shaynah Wallenta, Devyn Weed, Derek Wiederhold, Cate Wrigley.
Grade 12 — Nolan Adams, Abigail Aldrich, Luke Ardolino, Emma Champagne, Kalyn Cocchia, William Corkery, Kelsey Cugini, Deanna Dempsey, Gage Dias, Anthony DiPietro, David Dong, Isaiah Fazio, Pauline Fernandez, Caroline Galaburri, Matthew Gilebbi, Benjamin Grunow, Trevor Hitchcock, Drew Izzo, Andrew Janik, Edward Jennings, Ryan Jordan, Matthew Kelleher, Kyle Kenney, Jenna King, Dylan Kyek, Gia Lambiase, Jacquelyn Larese, Gavin Lermayer, David Lin, Tanner Lucy, Mackenzie Maher, Theodore Mauro, Alexa Mendillo, Jonfranco Menta, Alexander Moreno, Kevin Nelson, Timothy Nicolia, Isabella O’Brien, Sean O'Connor, Jason Olexovitch, Gavin Paeth, Nicholas Phillips, Isabella Pietrosanti, Patrick Rescsanski, John Ross, Jessica Sanders, Madison SantaBarbara, Aaron Scofield, Blaize Scott-Purdy, Daniel Silva, Ryan Torres, Nicholas Turner, Austin Vance, Michael Vanchot, Kwadir Vesprey-Walker, Macy Vital, Carly Whelan, Jacob Willey, Jessica Wolfe.