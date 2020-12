Foran High School announces honor roll

The following students made the high honor and honor rolls at Joseph A. Foran High School in the first marking period.

High Honors

Grade 9

Jahnavi Bulusu, Cian Carroll, Gissela Castelan, Jacob Collette, Joselyne Cruz, Tyler Janiszcak, Olivia Jones, Emily Maruottolo, Katherine McTigue, Thomas Melillo, Elle Philpott, Mackenzie Posey, Matthew Preneta, Ryan Purviance, Olivia Salai, Lillian Vernucci, Manya Vijay, Lindsay Wiederhold

Grade 10

Nicholas Agresti, Skyler Agresti, Kaitlyn Beaupre, Olivia Bernhard, Apneet Bhangoo, Carolina Burcio, Alexandria Carter, Kevin Chen, Joseph Cichowski, Ryan D'Aurelio, Jamie D'Avignon, Julia Deicicchi, Kaitlin Dobkowski, Tighe Duggan, Madeline Elmo, Nicole Hale, Jordan Hines, Azam Hostetler, Mallory Janik, Jenna Johnson, Rylie Keller, Evan Kerzner, Maria Korman, Ava Lam, Samantha Lavallee, Fiani Lin, Shea Mahon, Alexa Malerba, Steven Mingrone, Sara Money, Ella Morales, Kaleigh Morton, Lucas Nassef, Connor Nieman, Kylie Nigretti, Chloe Nittoly, Cynthia Pan, Alexa Papazoglou, Ariel Phantharangsy, Jack Pietrosanti, Lauren Roth, Hannah Salsbury, Melissa Santos, Madison Smith, Tyler Vinhais, Gabrielle Ward, Jacob Ward, Zachary Worzel, Liam Young, Samantha Young, Noreen Zaman

Grade 11

Yara Alharbali, Jason Barile, Wilhamena Benson, Caitlin Cook, Joshua Cummings, Aidan Davis, Jailyn Estrella, Lynelle Fernandez, David Gaetano, Maria Garbin, Arezoo Ghazagh, Angela Kapikian, Tori Matula, Megan McTigue, Isabella Mema, Brygid Sawitsky, Madison Sheppard, April Smith, Makenzie Wisniewski, Jay Yang, Julianne Yasona

Grade 12

Isabel Blanco, Benjamin Carlson, Nicholas Carroll, Kathleen Chang, Daniya Chopra, Emma Davies, Jessie D'Avignon, Elizabeth Dong, Ethan Edmondson, Griffin Foley, Catherine Giuntoli, Kayleigh Hackett, Lauren Heenan, Melissa Heiter, Kevin Huang, Robin Jans, Kyra Johnson, Samantha Lambert, Henry Leonard, Luca Marinelli, Michael Maurice, Emily McNulty, Soledad Meade, Tori Miller, Isabel Morales, Mia Nittoly, Olivia Ortiz, Skylar Porter, Amanda Queiroz, Kristal Reyes, Makenna Rozzi, Colin Saldaris, Kristina Simmons, Ria Srivastava, Ashley Taylor, Shayna Turner, Derek Wiederhold, Abigail Woodward, Cate Wrigley, Mary Wydan

First Honors

Grade 9

Oliver Aubin, Marco Ayala, William Banick, Rumeysa Bayram, Jack Beaupre, John Brown, Mason Bryant, Sadie Cella, Lorelai Christy, Newton Ciochon, Cameron Cogswell, Summer Collins, Agatha Dalton, James D'Angelo, Isabella Fallon, Leonardo Faura, Lucilia Foran, James Galaburri, Samantha Garcia, Xavier Garcia-Cruz, Caroline George, Teagan Glass, Elijah Gomes, Jocelyn Gonzalez, Caleb Grant-Eckhart, Anna Griffith, Mason Hallstrom, Nora Hayes, Emma Honcz, Lauren Hoydilla, Zackary Israelite, Jayson Jimenez, Kelsey Kiely, Tessa Kissinger, Taylor LaFountain, Karthikeya Lakoji, Kasen Lanese, Cameron Lefebvre, Oscar Lin, David Maslar, Maia Matula, Grace Mrsich, Shea Nichio, Ellen Pan, Alexander Pereira, Andre Peterson, Jonathan Peterson, Julia Poffenberger, Hayley Pokornowski, Jason Prompovitch, Arush Puri, Isabella Sanchez, Erin Schmitt, Brady Sciuto, Julian Sevillano, Keira Simmons, Sophia Torgerson, Elizabeth Tran, Gianni Troia

Grade 10

Christopher Adkins, James Allen, Colleen Ardolino, Logan Aronson, Sophia Ayoub, Cristian Boutote, Luciana Cappello, Johann Chen, Fiona Ciambriello, Mia Coppola, Luke Cruz, Jack D'Avignon, Julia DeEll, Joseph DeFreitas, Ethan Domingue, Mirza Fahmida, Brendan Fallon, Zoe Fallon, Grace Foley, Joseph Gaetano, Justin Gentallan, Taylar Gottsegen, David Grant-Eckhart, Riley Grunow, Gerold Gutierrez, Anna Harris, Kevin Heard, Emma Jani, Reese Jasminski, Nathan Joye, Austin Lermayer, Jonna Lord, Craig Mager, Nicki Mainville, Diana Markevych, Kathryn Nichols, Hailey Oliver, Kylee Payne, Leonard Prue, Andrew Purvis, Abigail Riznyk, Mary Rodrigues, Brett Rohleder, Andrew Roy, Holden Rozzi, Dominic Rusu, Soto Santana, Ginger Schmidt, Ava Scholl, Allison Scicchitano, Teresa Shugrue, Tyler Soule, Amelia Stanton, Lauren Stroffolino, Tyler Swartz, Braden Tarczali, Andrew Thompson, Zachary Trevethan, Arda Turan, Shaun Turner, Zharia Vasquez, Jackson Volovski, Violet Wilson, Cal Wrigley

Grade 11

Lauren Ardolino, Oliver Ardrey, Penelope Aubin, William Auscavitch, Sean Ayoub, Rylie Bryant, Jessica Chamberlain, Olivia Connelly, Sara Connelly, Blaze Cook, Sanaa Darden, Aiden Day, Trey Deitelbaum, Charles Diamantis, Jake Duggan, Marissa Dumais, Quincy Ercanbrack, Cecilia Felix, Emma Fiorillo, Haley Flynn, Connor Funk, Stephanie Galaburri, Anthony Giordano, Ivy Glidden, Jack Godek, Paul Goncalves, Tuana Gonul, Kaylee Granfield, Dylan Haig, Justin Hanelt, Katharine Harrison, Alexandria Hart, Barry Held, Joseph Honcz, Ashley Hoydilla, Nathanael Huebner, Laila Idone, Rian Koenig, Victoria Koenig, Jonathan Lahav, Mia Loewenberg, Lance Longo, Brandon Macdonald, Georgia Malesky, Brian Massey, Delaney Mayville, Katrina Mosquera-Maykovych, Courtney Musante, Kevin Nguyen, Kathleen Ourfalian, Anna Paul, Celidgh Pikul, Kyle Pokornowski, Kaleigh Porcu, Nathan Rodriguez, Dean Ross, Skylar Rowe, Daniel Ruano, Emilia Russell, Abby Sanwald, Jacob Sanwald, Elizabeth Schumann, Connor Stafford, Ava Steigbigel, Madeline Sutton, Grace Tavitian, Rylee Tondora, Bianca Torres, Luca Ubaldi, Cassidy Warakomski, Austin Weiss, Casey Wiederhold, Brian Wilcox, Mia Williams, Heather Withers, Kyle Zarnoch, Brendan Ziegler

Grade 12

Kaitlyn Adkins, Maegan Alderman, Caitlin Ardito, Madison Babcock, Amaya Bernal, Tatyanna Bun, Anna Byers, Joseph Cappello, Paige Carlson, Shea Carroll, Christian Casas, Sarah Casey, Sofia Catalano, Ava Ciambriello, Jenna Cichowski, Kensye Cocchia, Nikolas Cruciani, Lily Cummings-Danehy, Stephanie Cusanelli, Madison DeBiase, Devin DeMarco, Brett Dumais, Charlotte Dworski, Patrick Fallon, Benjamin Geier, Jillian Goldbeck, Patrick Griffin, Wyatt Guerini, Eric Haig, Todd Harris, Cole Heitmann, Nicole Jones, Noelle Joobeur, Amanda Kenney, Misai Lam, Audrey Lane, Asia Lewis, Ryan Morton, Sarah Moustafa, Chloe Oliver, Maci Pastir, Ethan Pereira, Kaylee Phung, Christian Piscitelli, Aliya Prosser, Joshua Riznyk, Sydney Roberto, Jesse Rohleder, Benjamin Rothchild, Andrew Rozzi, Isabella Salvador, Aidan Schumann, Michael Simonelli, Emma Sirico, Brittany Soriano, Kaya Vital

Second Honors

Grade 9

Yusuf Abdelsalam, Elijah Asinas, Kelly Aspras, Kayla Blue, Gabriel Bonessi, Patrick Butler, Taylor Collins, Jaxon Cunningham, Kristina Cunningham, Sharlize Darden, Mya Dawid, Zachary Dillon, Daniel Enrico, Jack Fiorillo, Christopher Godek, Ethan Henkel, Xavier Ishmael, Troy-Aidan Judge, Jillian Junga, Gavin Kaminski, Grey Kerrison, Grace Kiernan, Jeevansai Koduri, Olivia Langner, William LeCuyer, Gianna Malfetano, Teagan Mulvihill, Alexander Ortiz, Amna Osman, Brandon Payne, Kevin Pellizzeri, Major Peterson, Michael Piscitelli, Jaden Prosser, Anna Stay, Isabella Tomac, Sophia Wydra, Katrina Zeoli

Grade 10

Logan Bernier, Cole Cahill, Skylar Chamberlain, Rowan Curley, Jack Cushman, Guzman De, Jalen Eddy, Arianna Fennell, Madison Fuller, Thomas Gauthier, Mati Gorges, Hayden Grigas, Wynter Guerini, Jaelen Harnett, Trevor Jaynes, Sabrina Kenney, Miah Lasorso, Matthew Miller, Venice Montanaro, Isaiah Moore, Jeremy Nicolia, Keith Pokornowski, Fernando Queiroz, Nakira Rembert, Garcia Sanchez, Evan Schoendorf, Anthony Small, Isabella Speringo, Luke Thomas, Jazmin Trinidad, Skylar Troiano, Tine Van, Joshua Verdejo, Annabel Wardman, Cillian Wheeler, Hailey Wilcox

Grade 11

Ghazia Battool, Owen Bell, Madisyn Blue, Maguire Casey, Simon Collette, Melissa Connelly, Brianna Czar, Bitta-Falkowski Della, Damon Downs, Mivette Garcia, Aidan Glass, Jileiny Gonzalez, Megan Griffin, Xaila Holmes, Basit Iddriss, Jasmine Juarez, Srisaiveda Lakkamraju, Kendall LaMorte, Delsie Lopez, Elliot Lyons, Charlotte Mackell, Sarah McNemar, Brian Nichols, Daniella Rivera, Ashley Rua, Laci Shupp, Daniel Thanas, Nina Torgerson, Kayden Turner, Morgan Viesselman, Elizabeth Walsh, Brayden Young, Carly Zieman

Grade 12

Destiny Abed, Patrick Barron, Joseph Bevilacqua, Emily Brenes, Juanito Briones, Iris Chen, Nathan Chen, James Dalby, Kaitlyn Dalby, Jack Dawid, Aidan Deschaine, Allie Domingue, Annabelle Farrell, Phoebe Fiore, Kenzie Frawley, Tyanna Glover, Jolene Golino, Matthew Griffin, Emily Jankura, Emma Jerue, Raffi Kapikian, Thomas Kummer, Tori Lanese, Seraiah LaPorte, Alexander Loomis, Leif Lund, Ryan Marren, Krista Nichols, Mark Paine, Tarkan Pehlivan, Kyriake Robotis, Haley Ruane, Jacob Shushan, Bryan Thompson, Kaya Turner, Brianna Verdejo, Jacob Visocchi, Jaime Visocchi, Mary Weissauer, Anthony Yannella