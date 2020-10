Extremistas liberan a dos médicos cubanos en Somalia

MOGADISCIO, Somalia (AP) — El grupo extremista Al Shabab, vinculado a Al Qaeda, puso en libertad a dos médicos cubanos que fueron secuestrados en Kenia y retenidos durante un año y medio en la vecina Somalia, informaron las autoridades.

Un alto funcionario de inteligencia somalí dijo a The Associated Press que los médicos fueron dados de alta durante el fin de semana después de meses de negociaciones con sus captores. El funcionario, que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a dar información a los medios, se negó a dar más detalles.

Varias fuentes dijeron a la AP que la inteligencia somalí, actuando a pedido del gobierno cubano, negoció la liberación de los médicos luego de obtener un video que los mostraba vivos.

No estaba claro de momento dónde estaban los médicos el miércoles.

Presuntos extremistas islámicos secuestraron a los médicos en el condado de Mandera, en Kenia, cuando iban a trabajar en abril de 2019, matando a uno de sus guardaespaldas. El cirujano ortopédico y el médico general fueron enviados a la zona en 2018.

En ese momento, se sospechaba que fueron secuestrados por Al Shabab, con sede en Somalia. El grupo extremista había amenazado con tomar represalias contra Kenia por enviar tropas a Somalia para luchar contra los extremistas.