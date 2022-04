Francisco Seco/AP

BRUSELAS (AP) — El expresidente ecuatoriano Rafael Correa afirmó que el asilo político que le ha sido otorgado en Bélgica es una prueba de que está siendo perseguido por las autoridades de su país y no descartó un regreso a la política, en entrevista con The Associated Press el lunes.

Correa, que en 2020 fue hallado culpable de corrupción y sentenciado in absentia a ocho años de prisión, vive desde 2017 en Bélgica, el país natal de su esposa.