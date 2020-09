Expremier italiano Berlusconi hospitalizado con COVID-19

ARCHIVO - En esta foto de archivo del 21 de noviembre de 2019, el expremier italiano Silvio Berlusconi, presidente del partido Forza Italia, habla en el congreso del Partido Popular Europeo en Zagreb, Croacia. Berlusconi, de 83 años, ingresó a un hospital de Milán el viernes 4 de septiembre de 2020, afectado de COVID-19. (AP Foto/Darko Vojinovic, file)

ROMA (AP) — El expremier italiano Silvio Berlusconi, aquejado de COVID-19 y trastornos cardíacos, ingresó a un hospital de Milán el viernes, donde las pruebas descubrieron que padece un “principio” de neumonía, informó la radio estatal.

La senadora Licia Ronzulli, estrecha colaboradora de Berlusconi, dijo a la radio estatal RAI que el empresario de medios, de 83 años, estaba bajo “observación por precaución” y que había pasado “bien” la noche. Berlusconi había dado positivo para el coronavirus días atrás.

Un escaneo realizado en el Hospital San Raffaele halló “principio de neumonía en los dos pulmones”, dijo el informe radial por la mañana.

Ronzulli advirtió a la prensa que no deben reportar detalles sobre el estado físico de Berlusconi que no provengan de su médico personal, Alberto Zangrillo, a la vez jefe de cuidados intensivos y anestesiología en San Raffaele.

Zangrillo convocó a una conferencia de prensa en las próximas horas.

Se informó que Berlusconi se encontraba aislado en un sector VIP del sexto piso del hospital. Se había internado allí varias veces en los últimos años.

Sky TG24 informó desde afuera del hospital que Berlusconi recibió oxígeno para facilitar su respiración. La prensa italiana ha destacado que no está en cuidados intensivos.

Sky también informó que llegó al hospital en un auto particular y entró caminando.

El jueves, Berlusconi, hablando con voz fuerte pero algo nasal desde su finca en las afueras de Milán, dijo a sus partidarios por audioenlace que ya no tenía fiebre ni dolor.

La prensa italiana ha informado que dos de sus hijos adultos, con quienes pasó unos días recientemente en la isla de Capri, dieron positivo para COVID-19, lo mismo que su novia de 30 años.

“Desgraciadamente, esto no es un resfriado", dijo Berlusconi en declaraciones publicadas el jueves por el diario La Stampa. ”Ahora que me afecta, no solo a mí sino también a mi familia, comprendo más que nunca la gravedad" de la pandemia.