España rescata a 319 migrantes, podría haber 18 muertos

MADRID (AP) — Los servicios de emergencia de las Islas Canarias rescataron a 319 personas, incluyendo 59 mujeres y 24 niños, de siete embarcaciones distintas que trataban de llegar a la costa del archipiélago español, en el Océano Atlántico, mientras que un grupo activista dijo que al menos 18 migrantes fallecieron en el mar.

Las embarcaciones de Salvamento Marítimo llegaron a las distintas ubicaciones de los botes el martes en la noche y en la madrugada del miércoles, dijo una vocera del servicio a The Associated Press, agregando que los rescatistas no hallaron cuerpos dentro o cerca de las barcas.