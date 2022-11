Erdogan dice que lanzará invasión a zonas kurdas en Siria

QAMISHLI, Siria (AP) — El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, prometió el miércoles que ordenará una invasión terrestre en el norte de Siria contra grupos kurdos, tras años de violencia en la frontera y reiteradas incursiones turcas.

En días recientes, Turquía ha lanzado ataques aéreos contra presuntos combatientes en el norte de Siria e Irak en represalia por el mortífero ataque del 13 de noviembre en Estambul, que Ankara adjudica a grupos kurdos. Dichos grupos han negado su involucramiento y afirman que los ataques turcos han matado a cientos de civiles y puesto en riesgo la lucha contra el grupo Estado Islámico.

Los aliados de Ankara, en particular Rusia, han intentado evitar una incursión terrestre, pero Erdogan dijo el miércoles durante un discurso ante legisladores de su partido en Ankara que las operaciones aéreas son “sólo el inicio” y que Turquía está determinada a “cerrar todas las fronteras del sur… con una franja de seguridad que evitará la posibilidad de ataques a nuestro país”.

Turquía ha realizado incursiones a Siria desde 2016 y ya controla partes del norte. Erdogan dijo que la nueva ofensiva militar, planeada para llevarse a cabo “en el momento más conveniente para nosotros”, atacaría las regiones de Tel Rifaat, Manbij y Kobani, que también es conocido por su nombre en árabe Ayn Al Arab.

“Se acerca el día en que esos túneles de concreto que los terroristas usan para protección se conviertan en sus tumbas”, dijo.

Mientras tanto, el comandante de las Fuerzas Democráticas Sirias en el noreste de Siria, que son lideradas por kurdos, afirmó que su grupo está preparado para repeler una invasión terrestre de Turquía.

El jefe de las FDS, Mazloum Abdi, le dijo a The Associated Press que su grupo se ha estado preparando para otro ataque de ese tipo desde que Turquía lanzó una ofensiva terrestre en la zona en 2019 y “creemos que hemos alcanzado un nivel en donde podemos frustrar cualquier ataque nuevo. Por lo menos los turcos no podrán ocupar más de nuestras áreas y habrá una gran batalla”.

Los periodistas de Associated Press Suzan Fraser en Ankara, Kareem Chehayeb en Beirut y Ghaith Alsayed en Idlib, Syria, contribuyeron a este despacho. Sewell reportó desde Beirut.