QUITO (AP) — El segundo volcán nevado más alto de Ecuador, el Cotopaxi, amaneció el martes nuevamente con una columna de humo y cenizas sobre el cráter aunque el Instituto Geofísico explicó que es parte de un proceso eruptivo de baja intensidad.

El experto vulcanólogo de esa institución, Benjamín Bernard, dijo a The Associated Press que tanto la actividad sísmica y de deformación del volcán no evidencian cargas importantes de magma en su interior desde su reactivación en octubre pasado.