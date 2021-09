J. Scott Applewhite/AP

Diez años después de los ataques del 11 de septiembre los estadounidenses tenían una visión razonablemente positiva de sus derechos y libertades.

Ahora, al cumplirse 20 años, no lo es tanto, de acuerdo con una nueva encuesta de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research que continúa un estudio iniciado en 2011, una década después de ese punto de inflexión de la historia estadounidense.