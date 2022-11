ALBANY, Nueva York, EE.UU. (AP) — Cinco bancas de Nueva York en la Cámara de Representantes seguían indecisas el miércoles por la mañana, y los republicanos podrían llevarse su parte más grande de la delegación del estado en 20 años.

Las batallas más reñidas incluyen la del Valle del Hudson entre el representante demócrata Sean Patrick Maloney y su desafiante republicano Mike Lawler, un concejal que llevaba una leve ventaja el miércoles por la mañana.

The Associated Press no ha declarado un ganador, pero Maloney, quien preside la comisión de campaña electoral legislativa demócrata, reconoció su derrota en una llamada telefónica a Lawler, informó su campaña.

“No me gusta perder, pero mi oponente ganó esta carrera y la ganó limpiamente”, manifestó Maloney en una conferencia de prensa en Washington. “Y eso significa algo. Así que me voy a hacer a un lado. Y tuve una buena carrera”.

Aparte, los republicanos han ganado al menos siete de las 26 bancas que tendrá Nueva York en la legislatura el año entrante, una menos que en la actualidad. Los republicanos llevaban al menos un punto de ventaja en otras cinco contiendas.

En los suburbios del condado de Nassau, al este de la ciudad de Nueva York, el concejal republicano Anthony D’Esposito, un exdetective de la policía de Nueva York, llevaba una leve ventaja sobre la demócrata Laura Gillen.

El funcionario municipal Marc Molinaro del condado de Dutchess, republicano, aventajaba al demócrata Josh Riley en un distrito creado recientemente que va desde el límite con Massachusetts los Finger Lakes en el centro del estado.

En Syracuse y aledaños, el republicano Brandon Williams aventajaba al demócrata Francis Conole en el intento de suceder al republicano John Katko, que se retira.

En otro distrito del Valle del Hudson, el demócrata Pat Ryan defendía por estrecho margen su banca contra el concejal republicano Colin Schmitt. Este aceptó su derrota, aunque la AP no ha declarado un ganador.

Los demócratas conservaron muchos de los puestos más altos en el estado, incluida la gobernación, la banca en el Senado y la de procurador general.

Pero la insatisfacción de los votantes se hizo notar en los suburbios.

Los demócratas se vieron perjudicados al fracasar su intento de modificar los distritos electorales de manera tal que les dieran una gran ventaja.

Las cortes anularon los mapas aprobados por la legislatura y sancionados por la gobernadora Kathy Hochul por errores de procedimiento y partidismo excesivo. Un funcionario nombrado por el tribunal trazó los nuevos mapas, que dan prioridad a la competencia.

El resultado ha sido la serie de contiendas más reñidas desde fines de los 90, cuando los republicanos obtuvieron 13 de los 31 distritos de Nueva York.