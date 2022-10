El Salvador: Niegan libertad a militares en caso asesinatos

SAN SALVADOR (AP) — Un juzgado salvadoreño negó el martes otorgar libertad con medidas sustitutivas a la detención a dos altos mandos de las fuerzas armadas en retiro señalados en el asesinato de cuatro periodistas holandeses ocurrido en 1982 mientras cubrían la guerra civil en el país centroamericano.

La defensa del general José Guillermo García, ex ministro de Defensa, y el coronel Francisco Antonio Morán, ex director de la extinta Policía de Hacienda, había pedido esa petición a favor de sus clientes, pero el juzgado dijo en una resolución a la que tuvo acceso The Associated Press que no había lugar para una excarcelación.