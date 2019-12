East Shore Middle School announces first trimester honor roll

The following students were named to the first trimester honor roll at East Shore Middle School.

Honors with distinction

Grade 8 — Kelly Aspras, John Azpiri-Sudusky, Jahnavi Bulusu, Gissela Castelan, Jacob Collette, Isabella Fallon, Natalia Fazio, Alana Finlayson, Lucilia Foran, Caroline George, Teagan Glass, Jocelyn Gonzalez, Anna Griffith, Emma Honcz, Kelsey Kiely, Grace Kiernan, Tessa Kissinger, Emily Maruottolo, David Maslar, Maia Matula, Ellen Pan, Gunnar Pikul, Mackenzie Posey, Ryan Purviance, Erin Schmitt, Brady Sciuto, Keira Simmons, Rhianna Solli, Judith Tarczali, Isabella Tomac, Sophia Torgerson, Elizabeth Tran, Gianni Troia, Olivia Vargovchik, Lillian Vernucci, Manya Vijay, Lindsay Wiederhold.

Grade 7 — Isabella Abreu, Addison Aronson, Hailey Cahill, Carli Cassone, Katelyn Ciesluk, Matthew Cioppa, Mia Davi, Gabriella Dobkowski, Olivia Dyki, Gabriela Gallardo, Amanda Graziani, Luke Hackett, Rachel Harrison, Devon Hines, Caroline Janik, Jake Jasminski, Alyssa Joye, Wajiha Khan, Amy Lahav, Dabi Lee, Gabriella Magnuson, Sienna Mannino, Chloe Marchesseault, Ronald Mastroni, Jacqueline Maurice, Haley Moger, Alexandra Montero, Julia O'Connell, Isabella Palisi, Reiya Paquet, Ellie Pasacreta, Jasmine Phung, Rosalina Piscitelli, Zachary Queiroz, Hailee Rabbitt, Alexandria Regan, Aidan Riha, Olivia Rodriguez, Ava Rohleder, Taylor Salsbury, Ava Sanz, Rebecca Scicchitano, Adrianne Shields, Carlie Mae Simard, Riley Simons, Rosina Smith, Aiden Stay, Allison Stefan, Arvid Torngrip, Shayla Torres, Katelyn Vitaletti, Gianna Weaver, Luke Wikstrom.

Grade 6 — Elizabeth Adkins, Brendan Auscavitch, Joshua Azpiri-Sudusky, Brianna Barnum, Daniela Boutote, Natalie Buffone, Alexandra Capozzi, Gianna Capozzi, Beckett Casey, Landon Chan, Laney Chan, Glory Chi, Jacob Cichowski, Kai Clayton, Gavin Conte, Abigail Corris, Hunter Corris, Makayla Crespo, Frank D'Amato, Damion Davis, Sarah Donegan, Cooper Fitzpatrick, Emma Gagne, Xiomari Garcia-Cruz, Jovani Gentallan, Irem Gonul, Lilian Grigas, Joseph Haig, Madelyn Heitmann, Jack Henkel, Riley John, Kayla Johnson, Connor Jordan, Joey Kaminski, Sofia Karipidis, Hnan Kassar, Rory Lago, Joseph Lahav, Samuel Le, Andrew Lord, Zachary Lund, Derek Macri, Lilly Magnuson, Thomas Mahon, Anthony Meglio, Filippo Montanaro, Vincenza Montanaro, Callie Morrison, Shea Pangu, Thao Pham, Cade Pietrosanti, Kylie Posey, Matthew Rozzi, Sophie Sinisgalli, Peter Spielman, Luca Stavrevski, Jack Sullivan, Alexander Testani, Thooyan Thirumaran, Alice Thurber, Shane Trevethan, Maxwell Vickerelli, Kyle Viesselman, Kaitlyn Vigilante, Chloe Wardman, Alexa White, Aralynne Woods, Katrina Zukowski.

High honors

Grade 8 — Elijah Asinas, Daniel Bifield, Ariyanna Bun, Jaime Capozzi, Taylor Collins, Kristina Cunningham, Mya Dawid, Teagan Garfield, Ethan Henkel, Zackary Israelite, Ruby Moretti, Teagan Mulvihill, Shea Nichio, Hayley Pokornowski, Arush Puri, Jayden Wilder, Katrina Zeoli.

Grade 7 — Brittany Alicki, Sandra-Marie Alves, Antonios Aspras, Madison Ballard, Connor Benz, Ernyve Chi, Mary Christofakis, Aubrey Cogswell, Alana Duguay, Drew Hanelt, Michaela Hinckley, Avery Izzo, Alexa Johnston, Ella Kuhar, Bennett Lane, Daniel Lavallee, Brandon Marschner, Nathaniel Mellin, John Messore, Constantino Pavlat, Lila Rothbard, Jaime Sanz, Wyatt Shallis, Lila Tarczali, Kira Ternak, Neven Vidosevic.

Grade 6 — Jillian Allen, Carter Bianco, Izabel Buezo, Kate Nicole Camotes, Cooper Candido, Brogan Casey, Ava Cleary, Grayson Covill, Ava Deicicchi, Michael Doyle, David Fitzgerald, Dylan Fosse-Previs, Audrey Judge, Jack Kepshire, Luke Kissinger, Isabella Lau, Emma Marino, Brady Maslar, Mamdouh Maula, Joseph Meade, Adrien Moyer, Aileen Mulvihill, Jaleesa Ortega, Erva Ozhan, Clara Pasacreta, Serafina Pavlat, Owen Pincus, Christian Rios, Cedrik Roy, Nicholas Vernucci, Hailee Zamora, Robert Zeoli.

Honors

Grade 8 — John Brown, Summer Collins, Sharlize Darden, Daniel Enrico, Angelina Falzarano, Isaac Fernandez, Arianna Flanagan-Bonilla, Xavier Garcia-Cruz, Christopher Godek, Elijah Gomes, Xavier Ishmael, Aidan Lam, Valerie Lopez, Amna Osman, Jack Pia, Jaden Prosser, Allison Regan, Anna Marie Stay, Biligt-Ochir Tumendemberel, Beilen Turner, Salih Uzun, Sophia Wydra.

Grade 7 — Ayden Augustine, Rachel Filanowski, Joseph Gagliardi, Skylar Hacker, Joshua Harrison, Vincent Hine, Sophie Hofmeister, Daniel Johnson, William MacKnight, Kayla Murphy, Hunter Noonan, Mea Piscitelli, Ashley Stay, Joshua Taylor, Scarlett Vernucci, Nadia Williams.

Grade 6 — Matthew Adkins, Nathan Berndlmaier, Shai Berndlmaier, Jillian Bianco, William Boyle, Michael Breunig, Noah Champagne, Tyler Czar, Elijah Davis, Averi Ferris, Sean Fitzgerald, Joseph Golino, Zachary Grosso, Faith Jelliffe-Chase, Aniah Jones, Lexi Kochanowicz, Izzakhar Larkin, Alexandria McWatters, Joesph Mourer, Ella Nassef, Kyle Nelson, Addyson Perregaux, Sean Pullen, Aiden Riker, Justin Rodriguez, Ramon Rodriguez, Lily Schoen, Maeve Treichel, Keith Vail, Oscar Vall.