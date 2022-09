NUEVA YORK (AP) — Encontrar un nuevo hogar puede ser difícil y los altos precios de alquiler lo han hecho especialmente complicado este año. Pero hay algunas posibilidades para hacer que el proceso sea más fácil.

Sea tu primera o la décima ocasión alquilando, a continuación estas son cinco recomendaciones para cuando buscas un nuevo hogar:

NECESIDADES VS DESEOS

Antes que nada, necesitas decidir cuáles son tus prioridades y qué es lo que puedes solventar, dijo Brian Carbery, editor gerente de Rent.com, un sitio web de búsqueda de apartamentos de Redfin.

Si no estás seguro en cómo calcular tu presupuesto de alquiler, Zumper provee una calculadora de asequibilidad del alquiler (solamente disponible en inglés) que permite a los usuarios estimar cuánto dinero pueden pagar al mes de acuerdo con tu ubicación, salario y gastos mensuales.

Luego puedes considerar aspectos como la ubicación e instalaciones de tu alquiler.

Sitios web de búsqueda de apartamentos como Apartments.com, Rent.com, Zillow, Apartment Guide y Zumper te pueden ayudar a encontrar apartamentos con ciertas características.

Si necesitas ayuda para solventar tu alquiler, puedes visitar el buscador de asistencia para renta de la oficina para la protección financiera del consumidor, así también como esta lista de organizaciones de vivenda públicas locales (solamente disponible en inglés).

Otra opción es usar un agente que te ayude con tu búsqueda. Algunos en lugar de cobrarte honorarios, los cobran a las compañías propietarias.

“El agente era como un vínculo y nos decía cosas como ‘creo que esto no es lo mejor, tal vez deberían de considerar estos aspectos’”, dijo Erika Tascon, quién usó un agente que no le cobró honorarios en la búsqueda de su apartamento en Los Ángeles.

Pregúntale a tus amigos por recomendaciones y si nunca has trabajado con un agente, asegúrate de hacer preguntas y leer reseñas en sitios web como Yelp. En ciudades grandes como Nueva York, sitios web como StreetEasy te permiten limitar tu búsqueda por apartamentos sin honorarios.

ENTIENDE EL MERCADO

Como cualquier decisión importante, siempre es bueno investigar con anticipación. Los costos del alquiler pueden variar sustancialmente entre ciudades o estados y es mejor tener una idea del mercado para así saber cuáles son tus expectativas en el rango de precio, dijo Carberry.

Puedes iniciar tu búsqueda leyendo reportes de alquiler nacionales en sitios web como “Apartment List ” y “Redfin”.

Si no tienes prisa, tal vez quieras esperar hasta después de septiembre.

“Si tienes la libertad de buscar en los meses de invierno, ese es un buen tiempo porque no muchas personas están buscando mudarse y tal vez puedas encontrar más ofertas”, dijo Carberry.

También es posible que el costo del alquiler sea más negociable para entonces, de acuerdo con Apartment List (solamente disponible en inglés). Pero debido a los altos niveles de demanda este verano, este año tal vez no se vea esta tendencia.

Una desventaja de mudarse durante el invierno es que es posible tener menos opciones y, si vives en lugares donde nieva, es posible que el clima sea favorable.

—Visita la colonia

Mientras que muchos arrendadores enlistan los apartamentos o casas en internet, incluyendo en Facebook y Craigslist, hay algunos que solamente los encuentran si vas directamente a buscarlos.

Tascon manejó alrededor de diferentes colonias y encontró anuncios de “se renta” afuera de varios apartamentos.

“Esto fue muy útil”, dijo. “Había muchos lugares que no estaban en internet, solamente era un anuncio afuera”.

TÓMATE TU TIEMPO (PERO NO MUCHO)

Es importante aprender lo más que puedas para tomar una decisión informada. Sin embargo, durante este momento con un mercado competitivo, no siempre puedes tomarte todo el tiempo deseado para considerar diversas opciones. La clave es investigar lo más posible antes de estar listo para solicitar un apartamento.

Si sabes que tu contrato está por terminarse, intenta empezar tu investigación con unos meses de anticipación. Esto puede incluir buscar reseñas de las compañías de bienes raíces o de las colonias.

“Necesitas estar preparado para pasar mucho tiempo y energía en tu búsqueda”, dijo Tascon, quién buscó su apartamento actual por más de un mes.

—Conoce a tu arrendador

Britni Eseller, quien recientemente encontró un apartamento en San Diego, sugiere que le preguntes a tus futuros arrendadores por su número de licencia, nombre de la compañía de bienes raíces y detalle sobre los apartamentos.

Puedes buscar reseñas de arrendadores o compañías de bienes raíces en sitios web como Yelp, ApartmentRatings.com y RentMyLandlord.com.

VISITA PERSONALMENTE

Un paso crucial para conocer tu futuro hogar es visitarlo en persona, dijo Carberry. Puedes darte cuenta de los detalles tales como la colonia, el nivel de tráfico en la avenida principal o si los electrodomésticos funcionan.

“Puedes revisar a detalle el apartamento”, dijo Carberry. “Observa la pintura y los electrodomésticos, esas son algunas de las cosas que no puedes saber en una visita virtual porque en persona te puedes acercar y ver a detalle”.

Mientras que las visitas en persona son preferidas, si te mudas a otro estado y no puedes visitar antes de mudarte, pregúntale a un amigo o compañero de trabajo si puede visitar el apartamento por ti.

—Lleva a un amigo

Cuando se refiere a visitar un apartamento, es mejor tener más ojos en el objetivo, dijo Tascon. Mientras el arrendador o agente te dan detalles o tú estás haciendo preguntas, tu amigo o tu familiar puede observar el apartamento a detalle.

—Prepárate para llenar la solicitud en cuanto visites

Apartamentos en ciudades con mercados competitivos como San Francisco, Nueva York o Austin usualmente tienen varios solicitantes.

Eseller encontró un apartamento en solamente dos semanas. Ella sabía que tenía qué apurarse a entregar la solicitud de alquiler porque había muchas personas visitando el lugar que ella quería.

Ella ya tenía varios documentos impresos, pero tuvo qué correr a imprimir más documentos justo después de su visita, para así entregar su solicitud tan sólo unas horas después.

“Los tiempos son súper importantes. Había muchas personas antes y después que yo, pero el tener mis documentos ya preparados me permitió mandar mi solicitud rápido”, dijo Eseller, quién también escribió la fecha y hora que dejó la solicitud en la oficina del arrendador dado que el proceso era por orden de llegada.

CONOCE TUS DERECHOS

Saber tus derechos como arrendatario en el estado donde vives es crucial, dijo Lucia Leal, una consejera de vivienda en Causa Justa, una organización que lucha por los derechos de la vivienda ubicada en San Francisco.

“La mayoría de los arrendatarios cree que porque el arrendador es dueño de la casa, él puede hacer lo que quiere, pero esto no está bien”, dijo Leal.

Puedes leer sobre tus derechos en el sitio web de Derechos de los Inquilinos del gobierno federal.

Estar informado sobre tus derechos y leer tu contrato cuidadosamente antes de firmarlo te ayudará a evitar conflictos o confusión en un futuro. Si tienes preguntas específicas y necesitas hablar con alguien, organizaciones comunitarias en tu área te pueden ayudar, dijo Nick Graetz, investigador de postdoctorado del Eviction Lab.

“Grupos locales ofrecen guías accesibles y documentación legal de asistencia”, dijo Graetz.

Los inquilinos pueden buscar agencias consejeras de vivienda alrededor del país en este sitio web.

___

The Associated Press recibe el apoyo de la Fundación Charles Schwab para crear periodismo educacional y explicativo con la meta de difundir educación financiera. La fundación es independiente de la compañía Charles Schwab and Co. Inc. La AP es responsable exclusiva de su trabajo periodístico.