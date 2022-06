NUEVA YORK (AP) — Las autoridades han recibido millones de pedidos para vacunas contra el COVID-19 destinadas a niños pequeños antes de la posible autorización federal la semana entrante, informaron funcionarios de la Casa Blanca.

El gobierno permitió la semana pasada a farmacias y estados empezar a formular pedidos y ya hay 5 millones de dosis disponibles, la mitad de Pfizer y la otra mitad de Moderna, agregaron los funcionarios.

De los 2,5 millones de dosis de Pfizer disponibles, ya se han pedido unos 1,45 millones, además de unas 850.000 de las de Moderna, indicaron las fuentes. Se esperan más pedidos en los próximos días.

Los niños menores de 5 años conforman el último grupo que queda por recibir vacunas en Estados Unidos. Unos 20 millones de chicos serían elegibles para recibir la inoculación si el gobierno lo autoriza.

Habrá que ver si las vacunas se usan. Una encuesta reciente indicó que apenas uno de cada cinco padres iría inmediatamente a vacunar a sus hijos.

Aparte de eso, las autoridades están decepcionadas por el bajo número de niños mayores que han ido a ponérsela a pesar de que pueden recibir la vacuna desde hace meses: menos de un tercio de todos los niños de entre 5 y 11 años se han puesto las dos dosis, según cifras oficiales.

“Mientras más baja la edad, más baja es la tasa de vacunación”, declaró la doctora Lucía Abascal, del Departamento de Salud Pública de California.

Pfizer le ha pedido a la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) autorizar tres dosis para niños de entre 6 meses y 4 años. Las dosis tienen un décimo de la potencia de la dosis para adultos.

Moderna le ha pedido a la FDA autorizar dos dosis para menores de entre 6 meses y 5 años, cada una con un cuarto de la potencia de la dosis para adultos.

La FDA es la que autoriza el uso de las vacunas, mientras que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) emite recomendaciones a médicos y al público en general sobre su uso.

Una comisión asesora de la FDA se reunirá el martes y el miércoles de la próxima semana para evaluar los datos de las dos compañías. Lo más seguro es que la decisión venga poco después de esa reunión, según fuentes enteradas del asunto.

Una comisión asesora de los CDC se reunirá el viernes y el sábado y esa decisión se espera poco después.

De ser aprobadas las vacunas, los chicos podrán empezar a ser inoculados el 21 de junio, dijo la semana pasada Ashish Jha, el coordinador de la Casa Blanca para la respuesta hacia la pandemia.

___

The Associated Press recibe apoyo para sus coberturas de salud y ciencia de parte del Departamento de Educación Científica del Instituto Médico Howard Hughes. The Associated Press es la única responsable de todo el contenido.