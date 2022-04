WASHINGTON (AP) — Estados Unidos anunció el miércoles nuevas sanciones contra más de 40 individuos y entidades acusados de evadir la actual tanda de medidas punitivas impuestas a Rusia por su invasión a Ucrania.

Las sanciones incluyen el primer conjunto de medidas contra una firma de criptomonedas en relación con la guerra.

La unidad del Departamento del Tesoro encargada de las sanciones incluyó en la lista de afectados al banco comercial Transkapitalbank, el cual tiene operaciones en China y el Medio Oriente.

Transkapitalbank es un banco comercial privado que Estados Unidos afirma ha ayudado a los clientes sancionados a procesar pagos en dólares, al proveerles un canal de comunicación alternativo al SWIFT, el principal sistema para las transacciones financieras globales.

El Tesoro también sancionó a personas y compañías dirigidas por el oligarca ruso Konstantin Malofeyev, fundador del canal noticioso ortodoxo ruso Tsargrad TV.

Malofeyev también fue sancionado en diciembre de 2014. El Tesoro dijo que él fue una de las principales fuentes de financiamiento para los rusos que fomentaban el separatismo en Crimea.

La firma de servicios para acuñamiento de monedas digitales Bitriver AG y 10 de sus subsidiarias fueron incluidas en el paquete de sanciones del miércoles por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro.

“Estados Unidos está comprometido a garantizar que ningún activo, sin importar cuán complejo sea, se convierta en un mecanismo para que el régimen de Putin contrarreste el impacto de las sanciones”, dijo el Tesoro en un comunicado.

Legisladores y funcionarios han manifestado preocupación de que Rusia podría estar utilizando criptomonedas para soslayar las numerosas sanciones impuestas a bancos, oligarcas y la industria energética en los últimos meses debido a la invasión.

Expertos dicen que es inevitable que Rusia recurra a criptomonedas para tratar de apuntalar sus transacciones financieras, pero funcionarios del Tesoro rechazan la aseveración de que las divisas digitales podrían ser un mecanismo importante para eludir las sanciones.

Adam Zarazinski, director general de Inca Digital, una compañía de criptodatos que trabaja con diversas agencias federales, pronostica más sanciones contra acuñadores y firmas de criptomonedas.

Aunque las sanciones podrían no tener un impacto tan grave en Bitriver como espera Estados Unidos —porque no le impide operar_, ya no puede interactuar con el sistema financiero estadounidense, señaló.